Prima vittoria stagionale per il Genneruxi Cagliari nel turno infrasettimanale della “Coppa Centenario” di serie D di basket. La compagine allenata da Nicola Massa, infatti, ha superato, tra le mura di casa, l’Azzurra Oristano per 70-59. L’avvio, però, è di marca ospite. Gli oristanesi di coach Giancarlo Bogo difendono forte, attaccano con lucidità e chiudono il primo quarto con un vantaggio in doppia cifra (11-22 al 10’).

La reazione cagliaritana non si fa attendere e con un parziale di 26-9, Bonino e compagni ribaltano il risultato all’intervallo (37-31). Terza frazione che vede ancora il Genneruxi allungare (55-40 al 30’) per poi chiudere l’ultimo quarto in controllo. Tra i padroni di casa, con 19 punti, sono Putzu e Angius i migliori realizzatori, mentre nell’Azzurra Davide Sanna chiude con 13 punti. “Dopo un inizio in gran parte loro – commenta coach Massa – abbiamo preso 10 punti di vantaggio e da quel momento abbiamo tenuto il divario”. Nonostante la sconfitta soddisfatto dei passi avanti Bogo: “Rispetto alla partita contro Alghero – dichiara il coach oristanese – siamo stati più compatti, anche se abbiamo concesso troppi secondi possessi”. Domenica la gara di ritorno, a Oristano (palla a due alle 19).

I tabellini della gara.

Genneruxi: Ancona 14, Bonino 9, Putzu 19, Setzu, Zirone, Angius 19, Monaci, Massidda, Pacini 9, Pes, Principato. Allenatore Nicola Massa.

Azzurra: F. Sanna 10, Scintu 2, Pilloni 9, Cuccu 7, Lai 9, G. Sanna, Cerame 2, Ladoni 7, D. Sanna 13. Allenatore Giancarlo Bogo.

