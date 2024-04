Fattore campo rispettato nelle Gare 1 di semifinale playoff della Serie C Unica. Ma le due "big" Sennori e Ferrini non hanno avuto vita facile.

L'Innovyou di coach Gabriele Piras fatica nel primo tempo contro un'ottima Olimpia Cagliari, poi riesce a prendere il sopravvento nel finale guidata dai suoi lunghi Cordedda e Hubalek, autori di ben 65 punti sui 94 complessivi di squadra. Per i "Pumas", invece, non sono bastate le prestazioni in doppia cifra di Tocco, Corsi, Palazzi e Terrosu.

Successo sofferto anche pre la Ferrini Delogu Legnami, sotto nei primi 20 minuti contro una Torres trascinata offensivamente dalle 6 triple di Dore, ma capace, alla lunga, di imporsi grazie alla miglior performance stagionale di Salone, rientrato solo di recente dall'infortunio al tendine d'Achille (71-70).

Il prossimo weekend, a campi invertiti, sono in programma le Gare 2. In caso di nuova affermazione, Sennori e Ferrini guadagnerebbero il pass per la finale.

Successo fondamentale in chiave salvezza, infine, per il Cus Sassari, che espugna il parquet della Manitech Elmas (76-66) e si guadagna il primo matchpoint per la permanenza nella categoria da sfruttare di fronte al pubblico amico.

Ferrini-Torres 71-70

Ferrini Delogu Legnami: Arena, Graviano 2, Sarritzu ne, Saba 3, Vadilonga ne, Pedrazzini 11, Samoggia 21, Fois 4, Madau ne, Salone 25, Marras 5, Porru ne. Allenatore Cocco

Sef Torres: Dore 26, Raffo 2, Biolchini 14, Basoli, Tanda, M. Piredda 4, N. Pisano 17, S. Piredda 7, Cabras. Allenatore Carlini

Parziali: 16-23; 32-38; 54-52

Sennori-Olimpia 94-79

Innovyou Sennori: Nieddu ne, Cordedda 34, Cherchi, S. Piras 2, M. Piras, Merella 11, Marreu, Tola 9, Pisano 7, Bertolini ne, Hubalek 31, Medda. Allenatore G. Piras

Olimpia Cagliari: Motzo 8, Mercenaro 4, Tocco 13, Piana 3, Chessa 2, Corsi 16, Palazzi 12, Dessì ne, Pili 8, Terrosu 13. Allenatore Zucca

Parziali: 25-25; 50-45; 74-61

Elmas-Cus Sassari 66-76

Manitech Elmas: Biggio 6, Secci, Podda 11, Oppo ne, Di Ciaula 12, Olla 5, Vadilonga 8, Cariccia ne, Serra 9, Carrucciu 15. Allenatore Meloni

Cus Sassari: Onali 3, Manca, Demartis, Lizzeri 6, Spanu 23, Ruiu 1, Campus 6, Cecchini 9, D’Elia 27, Desole 1, Canu, Gaio. Allenatore Sassu

Parziali: 17-18; 34-33; 45-48

