In attesa dell’atteso scontro diretto in programma la prossima settimana, Ferrini Delogu Legnami e Innovyou Sennori proseguono il loro viaggio a braccetto in vetta alla Serie C Unica di basket maschile.

Nell’ottavo (e quart’ultimo) turno di ritorno della regular season, i quartesi allenati da Daniele Cocco e Nicola Elia, rinfrancati dal recente ritorno nelle rotazioni di Matteo Salone, saranno di scena sul parquet de Il Veliero Calasetta, desideroso di un colpaccio per ravvivare un’annata, fin qui, al di sotto delle aspettative (sabato, ore 18).

Dopo il turno di riposo torna in campo anche l’Innovyou, che domenica (palla a due alle 18) sarà chiamata ad affrontare il testa-coda di Sestu in casa dell’Astro. Gli uomini di Piras sono imbattuti dal 28 ottobre e puntano a portare a casa la dodicesima vittoria consecutiva.

In zona playoff, importante anche il faccia a faccia in programma sabato (17) al PalaSimula di Sassari tra la Torres (terza) e il Sant’Orsola (quinto), mentre l’Olimpia Cagliari (sul gradino più basso del podio a pari merito con i turritani) alle 18.30 fa visita al Cus Sassari penultimo.

Sempre sabato, ma alle 19, punti importanti in palio al PalaDelrio di Elmas, dove la Manitech affronta l’Antonianum.

Turno di riposo per la Dinamo Academy Alghero.

Classifica: Innovyou Sennori 26, Ferrini Delogu Legnami 26, Sef Torres e Olimpia Cagliari 22, Sant’Orsola Sassari 18, Antonianum 14, Il Veliero Calasetta e Dinamo Academy Alghero 12, Manitech Elmas 10, Cus Sassari 8, Astro 4.

