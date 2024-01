La Ferrini Delogu Legnami non si volta e prosegue la sua corsa in vetta alla C Unica di basket maschile. Undicesima vittoria stagionale per la truppa di Cocco, che al PalaSant'Elena liquida il Sant'Orsola (86-68) dopo 40 minuti sempre trascorsi in vantaggio e messi in discesa già al 10' con un parziale di 21-12. In attesa di Salone, i quartesi sorridono per il rientro di Sarritzu, in campo per circa 18 minuti dopo l'infortunio al ginocchio che l'aveva fermato a inizio stagione.

Si mantiene in scia la vice capolista Innovyou Sennori, che piega le resistenze di un orgoglioso Calasetta grazie all'apporto del solito duo Merella-Hubalek (100-86). I tabarchini, invece, incassano la prima sconfitta della gestione Frisolone. Non bastano i 31 di Werlich.

Lo scontro salvezza del PalaMellano di Sestu va al Cus Sassari, che va in fuga già dalle prime battute del match (24-8) e archivia la pratica sull'82-50 (31 personali per D'Elia).

La prematura scomparsa del tecnico e dirigente Dinamo Giancarlo Salteri, infine, ha portato al rinvio delle gare delle formazioni in orbita biancoblù: Torres-Antonianum e Academy Alghero-Olimpia Cagliari.

Riposava la Manitech Elmas.

Ferrini-Sant’Orsola 86-68

Ferrini Delogu Legnami: Arena, Porrà, Graviano 11, Sarritzu 6, Saba 12, Pedrazzini 6, Samoggia 34, Fois 4, Madau, Marras 13, Porru. Allenatore Cocco

Sant’Orsola Sassari: Bergdolt 9, Puggioni 21, Aroni 2, Desole 13, Fara, Gueye, Usai 6, Scanu Manunta 13, Fancello 4. Allenatore Porcu

Parziali: 21-12; 44-31; 63-49



Astro-Cus Sassari 50-82

Astro: Sechi 6, Susini 5, Porcu 2, Manca, A. Bonacci 3, Balia, Sanciu 8, L. Bonacci 8, Solinas 11, Poma 4, Bonomo 3. Allenatore Frau

Cus Sassari: Onali 6, Dongu, Lizzeri 10, Spanu 15, Ruiu, Campus 6, Cecchini 9, Piras 5, D’Elia 31, Gaio. Allenatore Sassu

Parziali: 8-24; 30-51; 36-69

Sennori-Calasetta 100-86

Innovyou Sennori: Cordedda 20, Corrias 3, Cherchi 5, S. Piras 4, Doneddu ne, Merella 24, Marreu 2, Pisano 8, Bertolini 2, Presta ne, Hubalek 32, Medda. Allenatore G. Piras

Il Veliero Calasetta: Porricino 2, Pipiciello 7, Corsentino ne, Werlich 31, Paddeo 15, L. Vigo 9, Ivaldi 5, D. Vigo ne, Mattana 4, Barreiro 13. Allenatore Frisolone

Parziali: 31-25; 58-43; 76-68

Classifica: Ferrini Delogu Legnami 22, Innovyou Sennori 20, Sant'Orsola Sassari e Olimpia Cagliari 16, Torres 14, Antonianum 12, Il Veliero Calasetta e Manitech Elmas 10, Dinamo Academy Alghero 8, Cus Sassari 6, Astro 2.

