Prosegue la fuga solitaria della Virtus Cagliari nel torneo femminile di Serie B Regionale. Le cagliaritane sono a punteggio pieno con 6 vittorie in altrettante gare.

Big match. Tra le mura di casa le virtussine ospitavano la Mercede Alghero, anch’essa imbattuta prima della gara di sabato scorso. Le ragazze allenate da Fabrizio Staico, infatti, si impongono per 72-67 al termine di una gara nel quale ha sempre guidato il punteggio. Nel primo quarto la Virtus parte forte e vola a +10 (22-12 al 10’). Seconda frazione di equilibrio e si va all’intervallo sul +11 per le padrone di casa (36-25). Nella terza frazione la Mercede ci prova, ma Lussu e compagne tengono il margine sopra la doppia cifra di vantaggio (56-43). Ultimi 10’ nel quale le ospiti tentano l’aggancio, si avvicinano ma non riescono a ribaltare la gara. La Virtus gestisce e porta a casa il successo. La miglior realizzatrice di serata è Pysmennyk, della Mercede, con 27 punti. Nella Virtus da segnalare i 15 punti personali di Corda.

Le inseguitrici. Alle spalle della Virtus ecco il Cus Cagliari. Le universitarie si impongono contro il Basket Quartu per 92-42. Partita già chiusa dopo 10’ di gioco (31-6). Per le ragazze allenate da Federico Xaxa è la quinta vittoria di fila. Vince anche l’Antonianum Quartu, sempre in casa, contro il Condor Monserrato (82-40). All’intervallo le quartesi volano sul +26 (39-13) e progrediscono nel margine di vantaggio fino alla sirena finale. La migliore realizzatrice è la solita Ljubenovic con 19 punti. Chiude il quadro delle gare disputate la vittoria dell’Astro sul campo del Su Planu, per 41-71. Rinviata, infine, al prossimo 28 dicembre, la partita tra San Salvatore Selargius e Nulvi.

© Riproduzione riservata