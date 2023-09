Una sgambata per mettere in moto le gambe e assimilare i dettami tattici. Mercoledì pomeriggio, al PalaVienna, la Techfind Selargius ha affrontato il primo scrimmage di Serie A2 Femminile 2023-2024. Avversario il CUS Cagliari, compagine recentemente retrocessa in B, ma dotata di un organico di buonissimo livello grazie alle conferme di alcune "big" come Striulli, Saias, Caldaro e Gagliano.

Quattro quarti da 10 minuti (con punteggio azzerato dopo ogni periodo) hanno permesso a coach Righi di trarre alcune preziose indicazioni su un gruppo in buona parte rinnovato e desideroso di ben figurare nel Girone A della Serie A2, che scatterà il prossimo 7 ottobre con la sfida interna contro Derthona.

Senza Granzotto e Reani, ancora sulla strada del recupero dopo i problemi fisici accusati nei mesi scorsi, la Techfind ha proposto un quintetto composto da Berrard, Mura, Ceccarelli, El Habbab e Pavrette e si è aggiudicata tutti i parziali (rispettivamente per 24-3, 22-4, 14-12 e 24-2), concedendo abbondante spazio anche alle giocatrici più giovani.

Soddisfatto il tecnico selargino: «La gara è servita come verifica dopo le prime settimane di lavoro. In particolare volevamo capire a che punto fosse la squadra sotto il profilo fisico. Le ragazze hanno risposto abbastanza bene. Si sono viste cose interessanti, anche se c’è da migliorare in termini di spaziature e di difesa sul pick and roll. Ora siamo pronti a proseguire il lavoro in vista dei prossimi impegni».

Il San Savatore tornerà in campo per altre due amichevoli venerdì 22 settembre alle 18.30 sul parquet della Solmec Rhodigium Basket e sabato 23 settembre alle 15.30 in casa della Wave Thermal Abano Terme (entrambe formazioni del Girone B di Serie A2).

© Riproduzione riservata