La striscia positiva di sei giornate si è interrotta domenica scorsa a Broni. La Techfind Selargius ora prova a ripartire dal fortino del PalaVienna, dove domenica (palla a due alle 16.30, arbitri Gai e Curreli) ospiterà la CLV-Limonta Costa Masnaga nell’11° turno della Serie A2 Femminile.

Nell’ultima sfida interna del 2023, le giallonere vogliono lasciare il segno: «A Broni ci è mancata l’intensità difensiva vista nelle precedenti gare», analizza la guardia Martina Pandori, «su un campo così caldo e contro una squadra così ricca di talento sarebbe stato necessario dare qualcosa in più in termini di intensità e voglia di vincere».

Il San Salvatore resta comunque saldamente in zona playoff, con 12 punti che valgono la sesta posizione a pari merito con la Cestistica Spezzina: «Il cammino dipende esclusivamente da noi», dice ancora Pandori, «a questo punto della stagione abbiamo capito di potercela giocare contro tutti. Non esistono partite facili, ma nemmeno avversarie impossibili. Spesso vince chi mostra più fame e voglia. Daremo tutto per cercare di arrivare il più in alto possibile».

Domenica arriverà un banco di prova interessante per Ceccarelli e compagne: Costa Masnaga (recentemente in A1 col baby-fenomeno Matilde Villa) è infatti terza in classifica con un bottino di 8 successi in 10 gare. La squadra di coach Andreoli punta a insidiare il primato detenuto da San Giovanni Valdarno e Derthona, ed è reduce da una netta vittoria sul Basket Roma (76-56): «Affrontiamo una squadra lunga e ben attrezzata», sottolinea, «giocano una buona pallacanestro in attacco, ma la loro peculiarità principale è l’aggressività difensiva. Sarà sicuramente una partita difficile, ma vogliamo provare a vincere mettendo in campo ciò che è mancato a Broni».

