La Techfind Selargius non soffre di vertigini, e vuole dimostrarlo domani (PalaVienna, ore 19) nella sfida che la vedrà opposta al Teen Basket Torino dell’ottavo turno d’andata della Serie A2 Femminile. Dopo le tre sconfitte maturate in avvio, la squadra di Righi ha trovato la quadratura del cerchio inanellando quattro affermazioni in fila al cospetto di Carugate, Moncalieri, Empoli e Roma. E ora non vuole fermarsi sul più bello.

«Contro Roma ha funzionato bene il gioco di squadra, la difesa e la voglia di vincere», afferma la pivot francese Eloise Pavrette, dominante nella Capitale con 18 punti e altrettanti rimbalzi, «anche la mia performance è stata frutto dell’alchimia di gruppo. Mi sento sempre più a mio agio all’interno della chimica di squadra e ho una grande intesa con le mie compagne».

In Sardegna sbarca ora il Teen Basket di coach Mario Corrado, nono in classifica con 2 successi in 7 giornate e reduce da una sconfitta contro Derthona. Tra le giocatrici che hanno vestito la maglia di una società sarda c’è Sara Giangrasso, vista l’anno scorso tra le fila del Cus Cagliari: «Non conosco benissimo le avversarie», ammette, «ma la chiave per vincere la gara di sabato sta nella difesa, nella voglia e nella determinazione di voler portare a casa la partita».

