Nel recupero dell’ottava giornata di ritorno del torneo di Divisione Regionale 1 di basket, successo esterno della Klass Coral Alghero, che si impone 39-117 sul parquet dell’Oristano Basket. Compagine ospite che prende il largo sin dai primi minuti di gara, anche se è da segnalare che gli oristanesi, per l’occasione, si sono presentati in campo con diverse assenze. Per la Klass Coral è la 13esima vittoria stagionale, che permette al quintetto allenato da Longano di agganciare il Genneruxi in sesta posizione (con lo scontro diretto a favore). Nel fine settimana gli ultimi tre recuperi: Klass Coral Alghero-Atletico Cagliari; La Casa del Sorriso Su Planu-Demones Ozieri; Oristano Basket-Astro.

I tabellini del recupero disputato ieri sera.

Oristano Basket – Klass Coral Alghero 39-117

Oristano Basket: Giua 5, Meconcelli 5, Sequi 9, Milia 3, Deligia 13, Iacampo 3, Usai 2, Chiappa, Cuccu. Allenatore Giua.

Klass Coral Alghero: M. Cesaraccio 13, Monte 5, Tilloca 13, Sahud 11, Musso, Salvatori 20, L. Cesaraccio 3, Scalise 24, Busi 14, Ibba 14. Allenatore Longano.

Parziali: 4-28; 18-56; 26-85; 39-117.

Arbitri: Massimo Zara di Oristano e Gianmarco Fiorin di Nurachi.

