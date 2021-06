La Coral Alghero supera con ampio margine l’Azzurra Oristano (80-49) e si impone nella “Coppa Centenario” del campionato regionale di serie D di basket. La compagine algherese, infatti, chiude imbattuta il minitorneo che l’ha vista scontrarsi, oltre che contro gli oristanesi, anche con il Genneruxi Cagliari.

La gara disputata ieri ha visto i padroni di casa, allenati da Peppe Mulas, avanti nel punteggio sin dai primi minuti, con l’Azzurra, però, sempre a ruota. Il primo quarto si chiude così sul 16-13 per la Coral, mentre all’intervallo il margine tra le due squadre cresce pur rimanendo sotto la doppia cifra (35-27 al 20’). Il break decisivo arriva al rientro dal riposo lungo: Calvia e Musso trovano la via del canestro con maggiore facilità e con un parziale di 23-9 nel quarto, al 30’ il tabellone segna 58-36. L’ultimo quarto è di controllo, con i padroni di casa che, tra l’altro, riescono a mandare a canestro tutti gli elementi iscritti a referto. Per la Coral, che porta 4 giocatori in doppia cifra, il migliore è Calvia con 15 punti. All’Azzurra, invece, non bastano i 20 punti a testa della coppia Pilloni-Cuccu.

Bonalume della Coral Alghero al tiro (foto Pala)

I tabellini della partita.

Coral Alghero: Musso 11, Calvia 15, Tilloca 8, Mura 9, E. Guarino 13, Bonalume 10, Ponziani 8, Piras 6. Allenatore Mulas.

Azzurra Oristano: Sanna, Scintu 5, Pilloni 20, Cuccu 20, Cerame 2, Sanna 2. Allenatore Bogo.

