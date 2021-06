È il San Sperate a vincere l’edizione 2020/2021, seppur ridotta, del campionato regionale di Promozione. Grazie alla vittoria per 61-66 ottenuta sul campo del Sinnai, infatti, la compagine allenata dal tandem Nicola Lussu-Valentina Fois ha festeggiato il successo con una gara di anticipo rispetto al termine ufficiale del torneo.

È la matematica a premiare i sansperatini che sono ormai irraggiungibili per le altre due contendenti, Sinnai e Su Planu. Nella sfida di Sinnai partono forte i padroni di casa, chiudendo il primo quarto avanti sul 18-17. Nel secondo quarto sono sempre gli uomini di coach Tony Atella a guidare le danze, andando all’intervallo sul +3 (35-32).

Terza frazione di grande equilibrio: punteggio basso e il San Sperate che si rifà sotto grazie al tandem Trincas-Cipollina, ma non riesce nel sorpasso (49-47). Sorpasso che si fa attendere per pochi minuti. Infatti negli ultimi 10’ di gioco i sansperatini agganciano e mettono il naso avanti nel punteggio, riuscendo a gestire il rientro finale del Sinnai. Top scorer dell’incontro è Francesco Trincas, con 21 punti, mentre il migliore tra i sinnaesi è Stefano Orrù con 17.

“Per questo torneo abbiamo – commenta il coach del San Sperate, Nicola Lussu - schierato un mix di giocatori della Promozione e dell’Open maschile. Nonostante lo sforzo enorme per il rispetto dei vari protocolli da parte della società, abbiamo portato a termine l’impegno vincendo 4 gare su 4. Un segnale di ripresa che mi auspico possa essere un punto di ripartenza per tutti a settembre”. L’ultima partita della stagione è in programma martedì, alle 21, tra Sinnai e Su Planu. In palio il secondo posto.

I tabellini della partita.

Sinnai: Losenno 10, Neri 14, Pili 3, Farci 5, Rivieccio 12, S. Orrù 17. Allenatore Atella.

San Sperate: D. Orrù 9, Pintus 8, Trincas 21, Cipollina 17, Mura 6, Mandis 5. Allenatori Lussu e Fois.

