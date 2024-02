Giornata di recuperi, ieri, nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Tre le gare disputate nei tre gironi isolani. Nel Girone A larga vittoria esterna per il Sinnai che espugna il parquet del Beta Pirri per 53-84. Ospiti che allungano e, di fatto, chiudono la gara nel nei primi 20’ di gioco, chiusi sul +23 (19-42). Nella seconda parte il quintetto allenato da Tony Atella consolida il vantaggio e porta a casa l’undicesima vittoria stagionale. Nel Sinnai da segnalare i 16 punti di Neri.

Nel Girone B, invece, quarta vittoria stagionale del Carbonia, vittorioso sul fanalino di coda Madas Siliqua per 90-46.

Al Nord,colpo doppio per il Basket 90 Masters Sassari. Il quintetto allenato da Luca Ruiu, infatti, supera il CMB Porto Torres per 66-73 e lo raggiunge in classifica al terzo posto. Per i sassaresi è l’ottava vittoria stagionale, ottenuta grazie anche ai 19 punti realizzati da Dore. Per Porto Torres, invece, è la quarta sconfitta di fila.

