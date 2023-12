Sarà Simone Frisolone a sostituire Danilo Magiera sulla panchina de Il Veliero Calasetta (C Unica di basket maschile).

Dopo la separazione consensuale con il tecnico cagliaritano, che lo scorso anno aveva condotto i tabarchini fino alla semifinale playoff, il club calasettano ha deciso di puntare su una vecchia conoscenza per mettere una pezza sul deludente avvio di stagione (ottavo posto in classifica con solo 4 vittorie in 10 partite). Oltre a esser stato giocatore gialloblù anche nell'ex C1, infatti, Frisolone aveva già guidato Calasetta da head coach nel triennio 2016-2019, sempre nel massimo torneo regionale.

L'allenatore avrà tutto il tempo per prendere confidenza con la nuova squadra: nell'ultimo turno dell'anno solare, in programma il prossimo weekend, Calasetta osserverà il turno di riposo. Il primo impegno ufficiale sarà dunque quello del 6 gennaio, in casa, contro il fanalino di coda Astro.

© Riproduzione riservata