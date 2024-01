La Ferrini Delogu Legnami esce indenne dalla "trappola" del PalaSimula di Sassari e rinsalda il suo primato nella Serie C Unica di basket maschile. Nel secondo turno di ritorno, i quartesi regolano a domicilio una buona Torres col punteggio finale di 79-74. A emergere, per la squadra di Cocco ed Elia, sono stati gli eroi di sempre: Graviano (23 punti) e Samoggia (26), ben spalleggiati dal giovane playmaker Marras.

Dopo aver condotto per tutta la prima metà di gara, i biancoverdi hanno accusato il ritorno dei padroni, capaci di toccare anche il +6 nel terzo quarto con Carta. A togliere dai guai la Ferrini, allora, ci hanno pensato Samoggia e Graviano, glaciali nel realizzare dalla lunetta i canestri del controsorpasso.

Lo scontro diretto per la seconda piazza è invece affare dell'Innovyou Sennori, che mette il turbo nel secondo tempo (21-13 il parziale dell'ultimo quarto) e supera l'Olimpia Cagliari in via Pessagno. La squadra di Zucca non è riuscita a capitalizzare 25 minuti di ottimo livello (+8 all'inizio del terzo quarto), con i sennoresi che hanno girato l'inerzia nel finale capitanati da Merella e Hubalek (71-61).

Nelle posizioni di vertice, ora, c'è anche il Sant'Orsola, che con il duo Puggioni-Serra in grande spolvero (49 punti in due) viola con autorità il PalaDelrio di Elmas (87-73) nonostante una partenza in salita (22-15 per i masesi nei primi dieci minuti).

Inizia bene il Frisolone-bis a Calasetta: dopo 20 minuti equilibrati, Il Veliero prende il largo dopo la pausa lunga e piega le resistenze dell'Astro (82-56). Decisivo un break di 27-7 nel terzo quarto. Per i calasettani si tratta della quinta vittoria stagionale.

Nessun problema, infine, per l'Antonianum, che nel posticipo domenicale parte con difficoltà, poi mette le marce alte grazie ai lunghi Saddi e Jordan e supera nettamente in casa la matricola Dinamo Academy Alghero (101-74).

Classifica: Ferrini Delogu Legnami 20, Innovyou Sennori 18, Olimpia Cagliari e Sant'Orsola Sassari 16, Torres 14, Antonianum 12, Il Veliero Calasetta e Manitech Elmas 10, Dinamo Academy Alghero 8, Cus Sassari 4, Astro Cagliari 2.



Torres-Ferrini 74-79

Sef Torres: Carta 11, Dore 19, Raffo 9, Biolchini 5, Basoli 4, Tanda ne, Spano 2, M. Piredda, N. Pisano 6, S. Piredda 3, R. Pisano 11, Cabras 4. Allenatore Carlini

Ferrini Delogu Legnami: Arena 3, Graviano 23, Saba 4, Pedrazzini 2, Pisu ne, Samoggia 26, Fois 1, Madau ne, Marras 20, Porru ne. Allenatore Cocco

Parziali: 16-20; 40-42; 61-60

Calasetta-Astro 82-56

Il Veliero Calasetta: D. Zucca, Porricino, Pipiciello 9, Corsentino, Werlich 22, Paddeo 9, Rombi, Salis 20, Ivaldi 5, D. Vigo, Mattana 2, Barreiro 15. Allenatore Frisolone

Astro Cagliari: Sechi 4, Susini 2, Porcu 3, A. Bonacci 2, Balia, Sanciu 9, L. Bonacci 9, Solinas 8, Badellino ne, Poma 17, Bonomo 2. Allenatore Frau

Parziali: 18-16; 40-30; 67-37

Olimpia-Sennori 61-71

Olimpia Cagliari: Motzo 3, Mercenaro 11, Tocco 15, Piras 10, Chessa, Corsi 2, Palazzi 9, Dessì ne, Pili 8, Terrosu 3. Allenatore Zucca

Innovyou Sennori: Nieddu ne, Cordedda 11, Corrias, Cherchi 4, S. Piras 3, M. Piras, Merella 20, Marreu 3, Pisano 13, Bertolini, Hubalek 15, Medda 2. Allenatore G. Piras

Parziali: 19-18; 38-33; 48-50

Elmas-Sant’Orsola 73-87

Manitech Elmas: Biggio 2, Secci, Oppo, Di Ciaula 13, Olla 2, Vadilonga 4, Boetti 6, Piano 2, Serra 24, Carrucciu 20. Allenatore Benucci

Sant’Orsola Sassari: Bergdolt 4, Manca, Puggioni 25, Serra 24, Aroni, Fara, Gueye 3, Usai 10, Scanu Manunta 16, Fancello 5. Allenatore Porcu

Parziali: 22-15; 29-39; 48-59

Antonianum-Dinamo Academy 101-74

Antonianum Quartu: Astara 10, Pirisi 2, Ruggeri 5, Passa 15, Saddi 24, Dessì 4, Jordan 26, Pilidu 9, Mattana 4, Oliva 2. Allenatore Bogo

Dinamo Ac. Alghero: Macciocu 4, Obino 7, Denti 3, Giua 9, Cubeddu, Pitirra 8, S. Casu 6, Mura, Vasselli 5, E. Casu 30, Barabino 2, Figus. Allenatore Mura

Parziali: 17-24; 42-39; 69-51

© Riproduzione riservata