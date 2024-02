La vetta della C Unica è affare esclusivo dell'Innovyou Sennori. La squadra di coach Piras sbanca il PalaSant'Elena di Quartu, tana della Ferrini Delogu Legnami, e, a due turni dal termine della regular season, ipoteca la posizione numero uno nella griglia playoff e il conseguente vantaggio del fattore campo.

A decidere l'"antipasto di finale" ci ha pensato il capitano sennorese Merella, che a 6 secondi dal termine ha infilato la tripla del definitivo 68-65. Prima di quel momento, la gara si era rivelata combattuta e incerta: l'Innovyou era partita meglio, toccando anche il +15 nel secondo quarto nonostante i problemi di falli di Hubalek, limitato a meno di 16 minuti di impiego. Dopo la pausa lunga, i biancoverdi quartesi hanno pian piano girato l'inerzia del match guidati da un super Samoggia (top scorer con 24 personali) e si sono presentati alla volata finale sul +5. I giochi, a quel punto, sembravano fatti, ma Sennori ha trovato le risorse per risorgere e conquistare il successo più importante della stagione.

Le altre. Imprevisto scivolone interno dell'Olimpia Cagliari, che soffre e cade in via Pessagno contro la Manitech Elmas (63-60). I "Pumas", dunque, lasciano via libera alla Torres, che si insedia al terzo posto nonostante il turno di riposo. Colpo interno dell'Antonianum, che con un Passa in versione trascinatore (31 a referto) fa valere il fattore campo contro il Sant'Orsola Sassari e lo aggancia in classifica a quota 18 (86-79).

In coda, successo prezioso per la Dinamo Academy Alghero, che regola in casa l'Astro per 69-59. Respira anche Il Velirto Calasetta, che con una accelerazione veemente nell'ultimo quarto (break di 28-16) spegne le resistenze del Cus Sassari (80-68).

Classifica: Innovyou Sennori 30, Ferrini Delogu Legnami 28, Sef Torres 26, Olimpia Cagliari 24, Antonianum Quartu e Sant'Orsola Sassari 18, Dinamo Academy Alghero e Il Veliero Calasetta 14, Manitech Elmas 12, Cus Sassari 8, Astro 4.

Ferrini Basket-Pall. Sennori 65-68

Ferrini Delogu Legnami: Arena, Porrà ne, Graviano 10, Sarritzu, Saba 6, Pedrazzini 11, Pisu ne, Samoggia 24, Fois, Madau ne, Salone 3, Marras 11. Allenatore Cocco

Innovyou Sennori: Nieddu ne, Cordedda 19, Cherchi 2, S. Piras 6, M. Piras, Merella 12, Marreu, Tola 7, Pisano 8, Bertolini ne, Hubalek 12, Medda 2. Allenatore G. Piras

Parziali: 16-24; 33-39; 47-50

Calasetta-Cus Sassari 80-68

Il Veliero Calasetta: D. Zucca, Porricino, Pipiciello 5, Corsentino, S. Zucca 6, Werlich 14, Paddeo 18, L. Vigo 11, Salis 8, Ivaldi, D. Vigo, Barreiro 18. Allenatore Frisolone

Cus Sassari: Onali 1, Dongu 5, Demartis ne, Lizzeri 4, Spanu 17, Ruiu ne, Campus, Cecchini 11, D’Elia 23, Gaio 7. Allenatore Sassu

Parziali: 18-16; 33-35; 52-52

Dinamo Academy-Astro 69-59

Dinamo Academy Alghero: Angius ne, Denti ne, Giua 5, Pitirra 11, S. Casu 8, Mura 6, Vasselli 11, E. Casu 15, Barabino 8, Figus, Pompianu 5. Allenatore Mura

Astro Cagliari: Cau, Sechi 2, Susini 3, Porcu 13, A. Bonacci 1, Balia ne, Sanciu 11, L. Bonacci 13, Solinas 11, Poma 2, Bonomo 3. Allenatore Frau

Parziali: 14-13; 33-27; 54-45

Olimpia-Elmas 60-63

Olimpia Cagliari: Motzo 1, Mercenaro 7, Tocco 9, Piana 4, Piras 5, Chessa 5, Corsi 15, Palazzi 2, Dessì ne, Pili 6, Terrosu 6. Allenatore Zucca

Manitech Elmas: Biggio 7, Secci, Podda 14, Oppo ne, Di Ciaula 18, Olla, Vadilonga 9, Boetti, Piano ne, Serra 15, Silla ne. Allenatore Meloni

Parziali: 11-13; 26-28; 46-43

Antonianum-Sant’Orsola 86-79

Antonianum Quartu: Astara 4, Pau 5, E. Piras ne, G. Piras 6, Ruggeri 3, Passa 31, Saddi 3, Jordan 21, Onnis 3, Piludu, Oliva 10. Allenatore Bogo

Sant’Orsola Sassari: Bergdolt 13, Gueye, Puggioni 22, Serra 22, Aroni, Fara 11, Cugia 2, Testoni, Scanu Manunta 9, Fancello. Allenatore Porcu

Parziali: 23-16; 40-31; 62-51

