Ultimo turno dell’anno solare nel campionato di Serie C Unica di basket maschile. Fari puntati sulla capolista Ferrini Delogu Legnami, che dopo essere tornata al successo nella sfida interna contro la Dinamo Academy Alghero, prova a rinsaldare la vetta nel match del PalaSant’Elena contro la Manitech Elmas (palla a due alle 18.45).

Doppio derby all’orizzonte nelle altre due sfide in programma sabato: alle 17.30, al PalaSimula, Sant’Orsola e Cus Sassari si trovano di fronte nella stracittadina. A seguire (ore 20) va in scena il confronto diretto tra le due compagini in orbita Banco di Sardegna: Dinamo Academy Alghero e Torres.

Scendono in campo domenica, invece, le due principali inseguitrici della Ferrini: alle 18 l’Olimpia di Roberto Zucca cerca punti al PalaMellano di Sestu contro l’Astro, in fiducia dopo aver ottenuto domenica scorsa la sua prima vittoria in stagione. Alle 18.30 l’Innovyou Sennori dell’implacabile duo Merella-Hubalek va a caccia della sesta vittoria consecutiva nella sfida interna di Sorso contro l’Antonianum.

Riposa, infine, Il Veliero Calasetta, fresco di avvicendamento in panchina tra Danilo Magiera e Simone Frisolone.

Classifica: Ferrini Delogu Legnami 16, Olimpia Cagliari 14, Innovyou Sennori 14, Sef Torres 12, Sant’Orsola Sassari 12, Antonianum 10, Manitech Elmas 10, Il Veliero Calasetta 8, Dinamo Academy Alghero 8, Cus Sassari 4, Astro 2.

© Riproduzione riservata