Il campionato di Serie C Unica è pronto a vivere un’altra puntata dell’avvincente testa a testa in vetta tra Innovyou Sennori e Ferrini Delogu Legnami, appaiate al primo posto a quota 24 punti.

Dopo aver conquistato contro Elmas la decima vittoria consecutiva, i biancoverdi di coach Gabriele Piras fanno tappa a Sassari, dove domenica (19.30) testeranno la loro condizione al cospetto del Sant’Orsola nel 6° turno di ritorno.

Inconsueto impegno al lunedì alle 20.30 (causa raduno regionale degli arbitri) per la Ferrini Delogu Legnami, che spera in un inciampo dei rivali e si prepara alla complicata trasferta di via Pessagno in casa dell’Olimpia Cagliari.

A Calasetta (domenica, 18.30), va in scena una sfida importante per le zone centrali della classifica: in campo Il Veliero e l’Antonianum. Mezz’ora più tardi, a Elmas, la Manitech del nuovo coach Simone Meloni (subentrato una settimana fa al dimissionario Marco Benucci) andrà a caccia di punti pesanti contro la Dinamo Academy Alghero.

Nell’anticipo del sabato, infine, spazio al derby turritano tra Cus Sassari e Torres (18.30).

Classifica: Innovyou Sennori e Ferrini Delogu Legnami 24, Torres, Sant’Orsola e Olimpia Cagliari 18, Antonianum 12, Manitech Elmas e Il Veliero Calasetta 10, Dinamo Academy Alghero e Cus Sassari 8, Astro 4.

