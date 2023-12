Weekend segnato dai tanti rinvii nel campionato di Divisione Regionale 2 di basket.

Sud. Solo una gara disputata nel girone A. Protagoniste di una sfida al cardiopalma Serramanna e la capolista Mogoro. A spuntarla sono gli ospiti per 61-62, grazie ad un canestro realizzato negli ultimi secondi di gara. Una gara nel quale Serramanna aveva chiuso i parziali sempre in testa (9-8 al 10’, 31-24 al 20’ e 44-39 al 30’). Mogoresi che poi, proprio negli ultimi secondi di gara, riescono a mettere la testa avanti portando a casa la vittoria, trascinati dai 18 punti del solito Fabrizio Piras. Nel girone B riposava la capolista Carloforte. Alle spalle vince la Su Stampu Assemini che si insedia in seconda posizione solitaria. Gli asseminesi si impongono a Su Planu per 54-88, con il break decisivo effettuato nel terzo quarto (dal 27-36 del 20’ al 42-76 al 30’). Ai selargini non bastano i 31 punti di Serra. Vittorie casalinghe, invece, per Spirito Sportivo e Jolly Dolianova. i primi si impongono contro Madas Siliqua per 88-34, mentre il Jolly supera Carbonia per 81-53.

Nord. È una coppia in testa al girone. È composta da Aurea Sassari e CMB Porto Torres, con 6 vittorie in altrettante gare disputate. I sassaresi approfittano del turno di riposo dei diretti avversari, battendo la Sap Alghero per 83-43. Nel prossimo weekend, intanto, scontro diretto per la vetta. Nelle altre sfide vittoria della Santa Croce Olbia contro la Pallacanestro Nuoro per 85-74. Ai nuoresi non bastano i 24 punti personali di Bassanello. Infine, successo esterno dell’Arzachena, sul parquet del S. Elene, per 72-85. Tra gli ospiti da segnalare i 34 punti realizzati da Avila.

