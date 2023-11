Nessuna sorpresa particolare nel campionato regionale di Serie B Femminile di basket. Vincono le prime tre della classe Virtus Cagliari, Cus Cagliari e Antoniuanum Quartu. In attesa dello scontro diretto del prossimo weekend tra Virtus e Cus.

La capolista. Successo senza troppi patemi per la Virtus che supera il Su Planu per 67-31. Le ragazze allenate da Fabrizio Staico allungano sin dal primo quarto (19-3 al 10’) per poi consolidare il vantaggio prima dell’intervallo lungo (37-10 al 20’). Nella ripresa spazio per tutti e massimo vantaggio che arriva a +36 finale. Miglior realizzatrice della gara è Pintauro, del Su Planu, con 12 punti.

Il tandem all’inseguimento. Alle spalle non perdono un colpo Cus e Antonianum che vincono e inseguono con 2 punti di distacco dalla capolista. Il Cus vince ad Elmas contro la Chelu Coffee&More per 58-83. Divario che si scava sin dalle prime battute (9-28 al 10’) e rimane quasi intatto fino all’intervallo (23-42). Nella ripresa ancora le universitarie che allungano ancora e gestiscono il finale. Top scorer è Salvemme, del Cus Cagliari, con 22 punti. L’Antonianum, invece, espugna il parquet della Mercede Alghero per 56-69. Testa a testa nei primi 10’ (15-18) e allungo algherese nel secondo quarto (39-27 al 20’). Nella ripresa la reazione quartese; prima, a fine terzo quarto, arriva il sorpasso (47-48 al 30’), poi, negli ultimi 10’, l’allungo. Antonianum trascinata da Ljubenovic, che mette a segno 26 punti.

Le altre gare. Doppia vittoria esterna per Nulvi e Astro. Le nulvesi, al primo sorriso stagionale, si impongono a Monserrato, contro il Condor, per 53-63. Ospiti che attuano il break nel secondo quarto (23-31 al 20’) e gestiscono il vantaggio nella seconda parte di gara. Alle monserratine non basta la vena realizzatrice di Logli (13 punti per lei). L’Astro, infine, vince sul parquet del Basket Quartu per 50-74. Ospiti che mettono la testa avanti nel secondo quarto e non la mollano più fino alla sirena finale. Miglior realizzatrice dell’incontro è Astero, del Basket Quartu, con 16 punti.

