La Techfind Selargius non si accontenta e vuole il poker di successi nella Serie A2 Femminile di basket. Forte dell'entusiasmo scaturito dall'ultima, strabiliante vittoria di martedì nel recupero contro la Scotti Empoli, la squadra di Simone Righi si rimette in marcia e vola verso la Capitale, dove sarà ospite del Basket Roma nel 7° turno del Girone B.

A trascinare la truppa ci penserà, come di consueto, il capitano Silvia Ceccarelli, reduce da una clamorosa prestazione da 27 punti con 7/8 dall'arco. «Ci sono state altre giornate in cui ho avuto buone percentuali al tiro», afferma l’ala di Ostia, «ma penso che offensivamente la partita di martedì sia stata una delle migliori della mia carriera. Segnare da subito i primi tiri mi aiuta a prendere con molta fiducia anche tutti i successivi».



Contro Empoli si è vista la miglior Techfind della stagione: «Possiamo ritenerci soddisfatte», aggiunge, «rispetto alle scorse volte abbiamo ridotto i cali di intensità, e ogni giocatrice ha contribuito al risultato ottenuto. È doveroso anche ringraziare il nostro pubblico, l’energia e la carica che si respira ultimamente al PalaVienna è fantastica, e speriamo che continui ad essere così».

Ora c’è Roma, squadra giovanissima (il roster è composto da giocatrici nate tra il 2003 e il 2007) che fin qui ha ottenuto una sola vittoria all’esordio contro Torino. Ma nelle restanti 6 gare, la compagine capitolina ha sempre giocato alla pari con tutti: «La sfida non va presa sotto gamba», mette in guardia, «le avversarie sono tutte molto giovani e talentuose. Ora che i risultati ci stanno dando fiducia, per noi l’importante sarà non sentirci appagate, ma scendere in campo con lo stesso atteggiamento di martedì per cercare di continuare il trend positivo di questo periodo».

