Più forte delle assenze. Una Techfind Selargius in assetto rimaneggiato piega la Tecnoingeneering Moncalieri al PalaVienna (69-56 il finale) e rinforza la sua posizione nella zona playoff dell'A2 Femminile di basket.

Trascinatrice assoluta il capitano Silvia Ceccarelli, a segno con 24 punti (5/7 dall'arco). Ma a mettere un mattoncino importante ai fini del successo ci ha pensato anche Francesca Mura (12 personali conditi da 5 rimbalzi e 4 assist). Non solo: coach Righi può godersi anche l'esordio da urlo della sua nuova "stellina", l'italo-argentina classe 2007 Igenito, tutt'altro che timida al debutto assoluto con 13 punti a referto.

La gara. Senza Berrad e Granzotto, e con Pavrette a mezzo servizio, il San Salvatore concede spazio in quintetto a Corongiu, giovane prospetto del vivaio. Dopo le prime battute di studio, le padrone di casa prendono il sopravvento con un break di 10-0 ispirato da Ceccarelli e chiudono avanti il primo periodo sul 22-14.

Un canestro di Reani fa precipitare le piemontesi anche sul -13, poi l'ex Cicic rimette in scia le sue realizzando ben 11 punti consecutivi. Mitreva (vista due stagioni fa tra Alghero e Dinamo Sassari) ci mette del suo, e alla pausa lunga la Techfind conduce di sole 4 lunghezze (34-30).

Moncalieri approccia in maniera più aggressiva il terzo periodo, e con un mini parziale di 9-3 sorpassa sul 39-37. Il San Salvatore suda freddo e fatica a trovare con continuità la via del canestro. Ma a togliere le castagne dal fuoco ci pensa la solita Ceccarelli, che suon di triple riporta le sue avanti (48-44 al 30') e le guida nell'accelerazione decisiva dell'ultimo quarto. La capitana è seguita a ruota da Mura, ma anche dalla giovanissima Igenito, protagonista di una prestazione strabiliante all'esordio in A2. Negli ultimi minuti c'è gloria anche per Corso, che fissa il punteggio finale sul 69-56.

Il successo (11esimo stagionale) permette alla Techfind di raggiungere quota 22 punti in classifica e di difendere la sesta posizione.

Techfind San Salvatore Selargius-Tecnoengineering Moncalieri 69-56

Techfind: Reani 3, Mura 12, Pavrette 1, Ceccarelli 24, Ingenito 13, El Habbab 7, Pandori 7, Valenti, Corongiu, Lapa, Porcu, Corso 2. All. Righi S.

Moncalieri: Carnevale, Cordola 13, Giordano 4, Landi 10, Mitreva 5, Iagulli, Salvini, Ramasso 3, Jakpa 8, Cicic 13. All. Terzolo P.

Parziali: 22-14, 34-40; 48-44

