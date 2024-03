La fase più calda della stagione sta per partire: nel weekend scattano i playoff della Serie C Unica di basket maschile. Al via otto formazioni, pronte a sfidarsi in serie al meglio delle tre gare. In palio un posto per lo spareggio interregionale con la squadra campione del Friuli.

In virtù di una regular season ai limiti della perfezione, l’Innovyou Sennori scatta dalla posizione più alta del tabellone. L’avversaria di Hubalek e soci nei quarti di finale è un’altra neopromossa come la Dinamo Academy Alghero di coach Antonio Mura. Esperienza contro gioventù: questo, in estrema sintesi, il tema portante della serie che scatta sabato (18.30) dal palasport di Sorso.

Gara 1 interna anche per la Ferrini Delogu Legnami, di scena domani (19.30) al PalaSant’Elena di Quartu contro Il Veliero Calasetta, settimo alla fine della regular season grazie a un finale in crescendo. Recuperati due big come Salone e Sarritzu, gli uomini di Cocco vogliono evitare scivoloni contro un avversario insidioso grazie al talento di Werlich e alla solidità di altri elementi di pregio per la categoria come Barreiro, Pipiciello e Salis.

Scatta dal parquet amico del PalaSimula di Sassari la Torres, sorprendente terza. Sabato (17.30) i turritani di Carlini affrontano il primo atto contro il Sant’Orsola in un derby che si preannuncia più equilibrato di quanto dicono gli 8 punti di differenza al termine del girone di ritorno.

Scatta domenica (18.30), dal PalaEsperia di Cagliari, l’ultimo quarto di finale tra l’Olimpia e Antonianum, rispettivamente quarta e quinta classificata. Fuori dal podio per un soffio, i Pumas di Roberto Zucca hanno dimostrato di poter dire la loro grazie al talento di tanti giovani prospetti di valore come Mercenaro, Tocco, Piras, spesso protagonisti anche in B Interregionale con l’Esperia. Dall’altra parte l’Antonianum ha grande mestiere, e negli ultimi anni ha saputo recitare al meglio il ruolo di mina vagante.

Inizierà il prossimo 6 aprile, infine, il primo turno di playout tra Cus Sassari e Astro.

