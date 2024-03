La regular season è terminata nello scorso fine settimana. Ma non sarà comunque un weekend di riposo per la Serie C Unica di basket maschile, che sabato vivrà due recuperi decisivi per stilare la griglia dei prossimi playoff promozione.

Al via due match, validi rispettivamente per la terza e la quarta giornata di ritorno, rinviati originariamente per la prematura scomparsa di Giancarlo Salteri, dirigente della Dinamo Academy Alghero.

Sabato, alle 17, al PalaSimula di Sassari, la Torres, già certa del terzo posto in classifica, riceverà la visita dell'Antonianum, quinto con 20 punti grazie a un finale di campionato in crescendo (arbitri Gavini e Fancellu).

Un'ora più tardi (18), a Calasetta, Il Veliero e Dinamo Academy si affronteranno in uno scontro diretto con in palio la settima piazza (arbitri Mulliri e Cocco). La vincente se la vedrà nei playoff con la Ferrini Delogu Legnami, seconda. Mentre per la sconfitta ci sarà la capolista Innovyou Sennori.

Classifica: Innovyou Sennori 34, Ferrini Delogu Legnami 32, Sef Torres 26, Olimpia Cagliari 26, Antonianum 20, Sant'Orsola Sassari 18, Il Veliero Calasetta 16, Dinamo Academy Alghero 16, Manitech Elmas 14, Cus Sassari 10, Astro 4.

