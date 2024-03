In attesa del recupero tra le prime due della classe (Virtus – Cus in programma marcoledì alle 20.30), si è disputata lo scorso weekend l’ultima giornata della regular season del campionato di Serie B Femminile.

Conferme. Vittorie per Virtus e Cus Cagliari. Il quintetto allenato da Fabrizio Staico porta a casa la 19esima vittoria stagionale superando il San Salvatore Selargius per 63-72. Una sfida combattuta e incerta nell’arco dei 40’ di gioco. L’avvio è di marca virtussina (16-23 al 10’); le selargine reagiscono e accorciano il divario prima dell’intervallo (37-40). Al rientro la compagine ospite riallunga il margine sul +12 (48-60 al 30’) per poi controllare nell’ultima parte di gara. Miglior realizzatrice della gara è Vargiu, della Virtus, con 18 punti. Il Cus, invece, ha pochi problemi contro Su Planu, superato nettamente per 68-30. Allungo importante già nelle prime due frazioni (32-15 al 20’) e universitarie che allungano ulteriormente nella seconda parte. A fine gara sarà la Caldaro, del Cus, la top scorer con 21 punti.

Le altre gare. Rinviata Nulvi-Basket Quartu, vittorie di Mercede Alghero e Antonianum Quartu. Le algheresi superano a domicilio il Condor Monserrato per 54-74. Ospiti che cercano di scappare in avvio di gara (10-16 al 10’), ma non riescono ad andare sulla doppia cifra di vantaggio all’intervallo (29-37). Break decisivo che arriva solo nell’ultima frazione (dal 43-51 del 30’ fino al +20 finale). Miglior realizzatrice di giornata è Pysmennyk, della Mercede, con 17 punti. Vince tra le mura amiche, invece, l’Antonianum che si impone contro la Chelu Coffee&More Elmas (62-39). Match indirizzato già all’intervallo, con le quartesi che vanno sul +15 (35-20). Nella seconda parte le ragazze allenate da Tony Atella controllano la situazione e portano a casa la 13sima vittoria stagionale, grazie anche ai 20 punti realizzati da Ljubenovic.

Seconda Fase. In attesa del recupero, che non cambierà le carte in tavola, ora è grande attesa per la post season. Le prime otto disputeranno i playoff promozione, mentre dalla nona all’undicesima saranno impegnate nel playout. A giorni verranno ufficializzate le gare.

