Continua il lavoro in palestra da parte delle squadre in attesa dell’inizio della stagione ufficiale di pallacanestro. Intanto dalla federazione arriva l’ufficializzazione dei primi calendari. È il caso del massimo campionato regionale femminile, la Serie B.

Le squadre. Al via, come annunciato qualche settimana fa, ci saranno 11 squadre: Cus Cagliari, Basket Quartu, Virtus Cagliari, Astro, Condor Monserrato, Elmas, Mercede Alghero, San Salvatore Selargius, Antonianum Quartu, Basket Su Planu e Basket Nulvi. Tra le new entry il Cus Cagliari, reduce dalla retrocessione dalla A/2 nazionale, Basket Quartu, Condor Monserrato e Basket Nulvi in arrivo dalla C Regionale. Le conferme, invece, sono rappresentate da Virtus (vittoriosa nella fase regionale ma fuori negli spareggi nazionali per la A/2), Elmas, Mercede Alghero, San Salvatore, Astro, Antonianum e Su Planu.

Il calendario. La prima giornata, fissata per il weekend tra il 30 settembre e il primo ottobre, sarà: San Salvatore Selargius–Cus Cagliari; Antonianum Quartu–Virtus Cagliari; Basket Nulvi–Mercede Alghero; Astro-Elmas; Basket Quartu–Su Planu. Riposa Condor Monserrato. La regular season dovrebbe concludersi nel fine settimana del 9-10 marzo 2024.

