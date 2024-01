La “prima” del 2024 del torneo di Serie B Femminile riprende da dove si era fermata nel 2023. Vale a dire dalla vittoria numero 12 della capolista Virtus Cagliari (su 12 gare). Il Cus Cagliari, invece, supera l’Antonianum si candida come principale antagonista delle virtussine per la vittoria finale.

La "Regina". Il quintetto allenato da Fabrizio Staico, nella seconda giornata di ritorno, è andata a far visita all’Astro, vincendo per 45-76. La cagliaritane riprendono esattamente da dove avevano terminato, vale a dire da una vittoria, allungando nel punteggio sin dai primi 20’ (10-20 al 10’ e 19-40 al 20’). Divario che si allunga negli ultimi due quarti, con massimo vantaggio sul 27-59 del 30’. Miglior realizzatrice della gara è Rabchuk, della Virtus, con 14 punti.

L’inseguitrice. Nel big match di giornata tra Cus Cagliari e Antonianum sono le universitarie ad imporsi per 64-44. Le ragazze guidate da Federico Xaxa comandano le operazioni in avvio (19-11 al 10’). Nella seconda frazione altro leggero allungo, fino al +11 dell’intervallo (36-25). Allungo decisivo nella terza frazione, fino al +28 del 30’ (57-29). Negli ultimi 10’ il Cus gestisce la situazione portando a casa la decima vittoria stagionale. Top scorer della gara è Ljubenovic, dell’Antonianum, con 26 punti.

Le altre. La Mercede Alghero conferma di essere il miglior attacco del torneo, andando a vincere in casa del Basket Quartu segnando più di 100 punti (62-117 il finale). Già l’avvio promette una gara ricca di canestri (12-40 al 10’), con le ospiti che non abbassano il ritmo nei rimanenti 30’ di gioco. Anche le quartesi non sono da meno; tra le loro fila, infatti, c’è la top scorer dell’incontro, Cristina Astero, con 28 punti. Successo esterno anche per la Chelu Coffee&More Elmas, in casa del Condor Monserrato, per 34-72. Ospiti che allungano sin dai primi minuti (6-22 al 10’), per poi proseguire sullo stesso ritmo nel corso della gara. Nelle fila di Elmas, Dotta chiude con 21 punti. Chiude il programma delle gare il successo casalingo del San Salvatore, contro il Su Planu, per 77-42. Selargine che fanno il break che spacca definitivamente la partita nel terzo quarto (chiuso 62-33). Migliore realizzatrice è Porcu con 18 punti, del San Salvatore.

