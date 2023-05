Ultimi impegni stagionali nei campionati regionali di Serie B e C Femminile di Basket. In Serie B ultimo impegno della Virtus Cagliari prima degli spareggi nazionali. In Serie C, invece, fissata la prima gara della serie finale.

Serie B. In attesa della fase nazionale, la Virtus Cagliari chiude così come ha abituato nel corso della stagione, vale a dire con una vittoria. Il successo numero 24, in altrettante partite, è arrivato sul parquet del Basket Su Planu (42-81 il finale). Poche storie nell’arco dei 40’ di gioco, con le ragazze allenate da Fabrizio Staico che volano in avvio (13-31 al 10’) e proseguono con lo stesso ritmo fino alla sirena finale. Vanno tutte a referto le cagliaritane, con Podda miglior realizzatrice della gara con 14 punti. Bel successo anche della seconda della classe, l’Antonianum Quartu che supera l’Astro per 71-49. Quartesi che indirizzano la gara a proprio favore già nei primi 2 quarti (40-21 al 20’). Il resto della gara è di gestione del risultato, fino al 40’. Top scorer della partita è la Ljubenovic, con 30 punti. Nella terza gara in programma, infine, netto successo della New Basket Ploaghe contro il Cus Cagliari, per 59-24. Per le ragazze ploaghesi è la terza vittoria stagionale. Rinviata, infine, la partita tra Kiron Elmas e Mercede Alghero. Nel prossimo weekend l’ultima giornata di campionato.

Serie C. Si tornerà in campo mercoledì prossimo per la finale regionale del campionato. È ufficiale la data di gara 1 tra Basket 90 e Nulvi. Dalle 20.30 la prima sfida, a Sassari, che vale la promozione nella categoria superiore. Da fissare, invece, gara 2, a campi invertiti.

