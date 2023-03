Tempo di recuperi nei campionati regionali di basket maschili. Poche sorprese in C Silver e D, mentre in Promozione si ferma la corsa del Sinnai, dopo sei vittorie di fila.

Serie C Silver. Nel recupero della seconda giornata della fase a orologio, la Torres si impone sul parquet del Cus Sassari per 72-81 e riconquista la seconda posizione in solitaria dietro alla Ferrini Quartu. I ragazzi allenati da coach Zucca partono bene e conducono già a fine primo quarto (18-22). Forbice che si allarga nella seconda frazione, pur non raggiungendo la doppia cifra (42-49 al 20’). Al rientro dall’intervallo la Torres continua a premere, raggiungendo il +11 al 30’ (58-69) e gestendo nel finale. Il Cus Sassari deve consolarsi con il miglior realizzatore della gara, Demuru con 17 punti.

Serie D. Non perde un colpo la capolista Innovyou Sennori che supera la Dinamo 2000 per 79-70 nel recupero della quinta di ritorno. Con questo successo i ragazzi allenati da Gabriele Piras riportano il vantaggio sulla seconda (Su Planu) a 4 punti, mentre la Dinamo 2000 rimane in ottava posizione, in piena corsa per un posto playoff. Partita equilibrata e avvincente, con gli ospiti avanti al 10’ (15-19) e i padroni di casa che rientrano solo poco prima della sirena di fine secondo quarto (36-35 al 20’). Grande equilibrio anche nella terza frazione, chiusa con i sennoresi sul 57-55. Allungo nel finale da parte della Innovyou, grazie anche alla buona vena realizzativa di Merella, autore di 28 punti personali.

Promozione. Bella vittoria del Basket Quartu, nel posticipo della sesta di ritorno, contro Sinnai (78-74 il finale). Padroni di casa che tengono in mano le redini della partita sin dal primo quarto, chiuso 22-16. Ospiti che accorciano nella seconda frazione, portandosi all’intervallo sul 39-36. Nuovo allungo nel terzo quarto, fino al +10 del 30’ (63-53). La reazione del Sinnai arriva negli ultimi 10’, ma il recupero si ferma al -4 finale (78-74). Alla compagine ospite non bastano i 24 punti siglati da Spettu, miglior realizzatore della gara.

© Riproduzione riservata