Riparte stasera, con l’anticipo nel girone Sud di Divisione Regionale 2, il lungo weekend cestistico di partite.

Serie B Femminile. Osserva il turno di riposo la capolista Virtus Cagliari. Scontro diretto, ad Alghero, tra le inseguitrici Mercede e Cus Cagliari. Ecco le sfide della settima giornata di andata: Chelu Coffee&More Elmas-Su Planu, domani ore 16; Nulvi-Antonianum Quartu, domani ore 17; Mercede Alghero-Cus Cagliari, domenica ore 18; PGS Condor Monserrato-Astro, sabato ore 17; Basket Quartu-San Salvatore, domani ore 19.30. Riposa Virtus Cagliari.

Divisione Regionale 1. Turno quasi interamente che si giocherà nella giornata di domani. Ad eccezione della capolista Carbonia, che scenderà in campo domenica, in trasferta, contro l’Atletico Cagliari. Le partite della sesta di andata: Astro-Oristano Basket, domani ore 18; San Sperate-La Casa del Sorriso Su Planu, domani ore 19.30; Demones-San Salvatore, domani ore 18.30; Genneruxi-Iglesias, domani ore 18; Klass Basket Coral-Saab Terralba, domani ore 18; Atletico Cagliari-Carbonia, domenica ore 18.30

Divisione Regionale 2. Impegni in trasferta per le prime della classe del girone Sud. Mogoro sarà ospite, stasera, della Primavera Gonnosfanadiga, mentre Carloforte va a far visita al Jolly Dolianova. Al Nord, l’Aurea Sassari ospita la Pallacanestro Nuoro. Il programma completo della quinta giornata di andata. Sud. Girone A: Sinnai Basket-Pol. Marrubiu (28/11); Azzurra Oristano-Serramanna, domani ore 18.30; Pol. Primavera-Mogoro, stasera ore 21; Basket Quartu-Genneruxi, domenica ore 18. Riposa Beta. Girone B: Spirito Sportivo-Condor, domenica ore 19; Poetto Gruppo Ena-Su Planu, domenica ore 20.30; Carbonia-Su Stampu Assemini, lunedì ore 20.30; Jolly Dolianova-Carloforte, domenica ore 18. Riposa Madas Siliqua. Girone Nord: Aurea Sassari-Pall. Nuoro, domani ore 17.30; Basket Nulvi-Sap Alghero, domani ore 19.30; Santa Croce Olbia-Arzachena Basket (22/11); New Basket Ploaghe-CMB Porto Torres, domani ore 18.30; Sennori-S. Elene, domani ore 18. Riposa Basket 90 Masters.

© Riproduzione riservata