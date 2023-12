Al via oggi il lungo weekend cestistico regionale. Saranno due anticipi del torneo di Divisione Regionale 2 a inaugurare l’ultima giornata in programma nel 2023.

Serie B Femminile. Doppio incontro da non perdere nel massimo torneo regionale femminile. La Virtus ospita l’Antonianum, seconda della classe assieme al Cus. Le universitarie, invece, riceveranno la visita del San Salvatore, che nella gara di andata condannò il quintetto allenato da Federico Xaxa alla sconfitta. Il programma completo della prima di ritorno: Chelu Coffee&More Elmas-Astro, domani ore 19; Virtus Cagliari-Antonianum, domani ore 18; Cus Cagliari-San Salvatore, domani ore 18; Su Planu-Basket Quartu, domenica ore 19; Mercede Alghero-Basket Nulvi, domenica ore 18. Riposa Condor Monserrato.

Divisione Regionale 1. Impegno esterno per la capolista La Casa del Sorriso Su Planu, a Terralba. Le dirette inseguitrici Carbonia e Atletico Cagliari, invece, affronteranno rispettivamente Iglesias (in casa) e Astro (in trasferta). Il quadro dell’undicesima di andata: Carbonia–Iglesias, domani ore 18.30; Astro-Atletico Cagliari, domani ore 20.30; Terralba-San Salvatore, domani ore 19; Genneruxi-Demones Ozieri, domani ore 20; Oristano Basket-La Casa del Sorriso Su Planu, domani ore 16.30; San Sperate-Klass Coral Alghero, domenica ore 18.

Divisione Regionale 2. Oggi il via al programma delle partite (a Gonnosfanadiga e Siliqua). Da segnalare, nel girone A il derby tra Mogoro e Azzurra; nel girone B il Carloforte, primo, va a far visita a Su Stampu Assemini, secondo. Al Nord la capolista Aurea Sassari se la vedrà contro la New Basket Ploaghe. Il programma completo. Sud. Prima di Ritorno. Girone A: Primavera-Sinnai, stasera ore 21; Basket Mogoro-Azzurra Oristano, domani ore 17.30; Serramanna-Genneruxi, domenica ore 18.30; Beta-Basket Quartu (29/02). Riposa Marrubiu. Girone B: Madas Siliqua-Jolly Dolianova, stasera ore 20.45; Su Stampu Assemini-Carloforte, domenica ore 19; Poetto Gruppo Ena-Spirito Sportivo, domenica ore 20; Su Planu-Carbonia (22/01). Riposa Condor. Girone Nord (9° di andata): Sennori-CMB Porto Torres, domani ore 19.30; Santa Croce Olbia-Sap Alghero, domani ore 19; Aurea Sassari-New Basket Ploaghe, domenica ore 19; Pall. Nuoro-Arzachena (10/02); Basket 90 Masters-Pall. S. Elene (10/02). Riposa Nulvi.

