Conto alla rovescia in vista dei tornei cestistici regionali e, come sempre nel pre-campionato, proseguono i test in vista della stagione ufficiale. È il caso del torneo che si disputerà sabato a San Sperate. Un triangolare che vuole ricordare le figure di Franco Corronca e Stefano Pilloni, scomparsi prematuramente, che per anni hanno indossato la casacca del Basket Club.

Sul parquet del palazzetto sansperatino, saranno impegnate 3 delle compagini che prenderanno parte ai massimi tornei sardi: Olimpia Cagliari (che parteciperà alla C regionale), Basket Su Planu e i padroni di casa del Basket Club San Sperate (al via della Divisione Regionale 1, la ex Serie D). Tre mini-partite, con 2 tempi da 12 minuti, a partire dalle 18.30.

Nel primo match in campo Olimpia contro Su Planu. A seguire in campo il San Sperate, che se la vedrà contro Su Planu. Chiusura per la sfida tra i biancoverdi allenati da Jean Patrick Sorrentino e l’Olimpia. L’appuntamento di San Sperate sarà anche l’occasione per presentare la squadra di casa al suo pubblico e servirà ai tre allenatori per valutare la condizione in vista dell’inizio dei campionati.

