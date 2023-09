Continuano i test in vista dell’inizio dei campionati di basket regionali. A questo proposito, nel weekend, a Terralba, è in programma il “Trofeo Città di Terralba”, organizzato dalla società locale Saab Terralba. Nella palestra comunale di via De Amicis saranno 4 le squadre a partecipare: Oristano Basket e i padroni di casa della Saab (al via della prossima Divisione Regionale 1), Basket Mogoro e Polisportiva Marrubiu (che parteciperanno alla Divisione Regionale 2).

Sabato le semifinali. Alle 17.30 la sfida tra Oristano Basket e Basket Mogoro, a seguire la Saab Terralba incontrerà Marrubiu. Domenica le finali. Alle 17.30 quella per il terzo posto e alle 19.30 la finalissima.

Sarà l'esordio per le 4 oristanesi, che in vista della prossima stagione presentano diverse novità. Per Oristano Basket e Terralba è l’ultima prova prima dell’inizio ufficiale della stagione, previsto per il weekend tra il 7 e 8 ottobre. La ex Promozione, invece, dovrebbe partire la settimana seguente.

