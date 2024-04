Nel weekend, la Serie C Unica di basket maschile elegge definitivamente il quadro delle sue semifinaliste.

Dopo aver tirato un sospiro di sollievo grazie al blitz di sabato scorso a Calasetta, la Ferrini Delogu Legnami prova a chiudere i conti con Il Veliero per volare al turno successivo (sabato, 18.30). I biancoverdi di Cocco ed Elia ritrovano il pubblico amico del PalaSant’Elena e cercheranno di stare alla larga dagli errori che erano costati lo scivolone in Gara 1. Dall’altra parte i tabarchini non partono battuti: in gara singola, Werlich e soci sono un avversario ostico per tutti.

Sarà la “bella” a decretare anche il passaggio del turno tra Torres e Sant’Orsola. Una volta sorpresi i turritani nel primo atto, gli arancioneri di Porcu si sono visti agganciati in Gara 2. Sabato (17) si torna al PalaSimula per il terzo e definitivo atto. Chi passa, affronta la vincente di Ferrini-Calasetta.

La terza sfida da dentro o fuori si disputerà domenica (20.30), a Monte Mixi, tra l’Olimpia Cagliari e l’Antonianum Quartu. Le due formazioni torneranno a sfidarsi ad appena tre giorni di distanza dal netto successo esterno dei giovani “Pumas” nella Gara 2 andata in scena giovedì sera sui legni del PalAntonianum.

© Riproduzione riservata