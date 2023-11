Non si arresta la corsa della Techfind Selargius, che passa anche in casa del Basket Roma e colleziona la sua quarta vittoria consecutiva nel campionato di Serie A2 Femminile (72-57 il finale).

A guidare le giallonere è stata soprattutto la lunga francese Eloise Pavrette, a tratti inarrestabile nel pitturato con 18 punti e altrettanti rimbalzi. A dare un contributo sostanzioso ci hanno pensato anche capitan Ceccarelli (18), El Habbab (10) e Granzotto (10 personali con 4 rimbalzi e 5 assist).

La gara. Sulle ali dell'entusiasmo per il gran successo ottenuto martedì su Empoli, le selargine partono con le marce alte e volano ben presto sul +7 guidate da Ceccarelli (17-10). Roma, squadra dall'età media bassissima, trova le armi per risalire la china con un mini break di 5-0, ma al 10' il San Salvatore è avanti di 6 lunghezze (23-17).

Nella fase centrale del match il quintetto di Righi continua a comandare le operazioni, senza riuscire, tuttavia, a spegnere le resistenze delle caparbie capitoline, capaci di rientrare fino al -4 (41-37) in avvio di terzo periodo con Benini. La Techfind però non si scompone: Pavrette e Ceccarelli spingono fino a regalare il +12, poi un nuovo momento di flessione permette a Roma di riprendere fiducia. A spegnere gli entusiasmi, allora, ci pensa Granzotto, che sulla terza sirena infila la bomba da metà campo che riporta le sue in doppia cifra di vantaggio (56-46).

Per chiudere definitivamente i conti, Righi si affida alle ricezioni vicino a canestro di Pavrette. Roma prova ad arginare lo strapotere fisico della transalpina facendo ricorso alla difesa a zona, ma le selargine reagiscono bene, e con le triple di Berrad e Mura scrivono la parola fine sul match.

Basket Roma-San Salvatore S. 57-72

Basket Roma: Lucantoni 8, Cedolini 10, Fantini 9, Benini 9, Aghilarre 13, Leghissa 2, Perone 1, Preziosi, Cenci 5, Brandimarte ne, Manocchio. Allenatore Bongiorno

Techfind Selargius: Reani 6, Mura 6, Granzotto 10, Ceccarelli 18, Pavrette 18, El Habbab 11, Pandori, Berrad 3, Valenti ne, Corongiu. Allenatore Righi

Parziali: 17-23; 32-39; 46-56

