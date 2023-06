È la Dinamo Academy la seconda squadra, dopo Sennori, a conquistare i diritto a partecipare alla prossima Serie C. La compagine allenata da Antonio Mura si impone in casa della Visionottica Carbonia con il punteggio di 78-80 e chiude la serie playoff del campionato di Serie D senza avere bisogno della “bella” in casa.

La gara. La cornice che accompagna la sfida non delude le attese, considerata l’importanza della posta in palio, con un pubblico numeroso e appassionato. I padroni di casa partono forte e chiudono il primo quarto sul +6 (21-15). I “miners” non abbassano il ritmo nella seconda frazione, arrivando al +8 dell’intervallo (40-32). Al rientro dal riposo lungo la Dinamo, però, aumenta il ritmo (soprattutto in attacco) e, trascinata dal “Duo Casu” (Enrico e Simone), ritorna a contatto (57-56 al 30’). L’ultima frazione è equilibrata e combattuta e nell’arrivo testa a testa la spuntano gli “enfant prodige” di Mura, grazie ai tiri liberi di Simone Casu a pochi secondi dalla fine. Liberi decisivi, che valgono la partita e vittoria nella serie. Per Carbonia, dopo la scorsa stagione, è ancora fatale la finalissima promozione.

L’epilogo. Il successo della Dinamo Academy, dunque, vale la seconda promozione in palio, dopo quella di Sennori al termine della regular season. Stasera, alle 20, intanto, gara 2 della finale playout salvezza tra Assemini e Coral Alghero, che guida la serie 1-0.

Visionottica Carbonia – Dinamo Academy 78-80

Visionottica: Diana 5, Boi 8, Angius 6, Ivaldi 17, Corvetto 2, Manca 2, Matteu 4, Secci 5, Deliperi 14, Cancedda, Crobu 10, Deias 5. Allenatore Fae.

Dinamo Academy: S. Casu 22, Denti 3, Obino, Pitirra 10, Giua 2, Langiu 7, E. Casu 22, Cubeddu, Dell’Erba 3, Maccioccu, Altana, Pisano 11. Allenatore Mura.

Parziali: 21-15; 40-32; 57-56.

Arbitri: Michele Brancolini e Alessandra Seu.

