Penultima giornata di regular season nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket favorevole alle compagini che hanno giocato in trasferta (6 vittorie su 6 gare). In classifica, proseguono appaiate, in vetta, San Salvatore Selargius e La Casa del Sorriso Su Planu, con due punti di vantaggio sull’Atletico Cagliari.

Le “Fantastiche 3”. San Salvatore e La Casa del Sorriso vincono a San Sperate e Iglesias. La compagine allenata da Fabrizio Asunis si impone con il punteggio di 59-77. Ospiti che comandano le operazioni sin dai primi minuti, andando all’intervallo sul +9 (23-32). Nella seconda parte il San Salvatore tocca la doppia cifra di vantaggio, fino al +18 finale. In una gara dalla grande distribuzione dei punti nel tabellino, un tris di top scorers: Orrù, del San Sperate, Dell’Orto e Uda, del San Salvatore, sono i migliori con 13 punti. La Casa del Sorriso, invece, passa a Iglesias per 82-98 al termine di una sfida combattuta. In classifica segue a ruota l’Atletico Cagliari che espugna il parquet dell’Oristano Basket per 80-99. Partita equilibrata in avvio, con i padroni di casa trascinati dai fratelli Alessandro e Mauro Deligia (35 punti a testa a fine gara). Ospiti che riescono ad andare sulla doppia cifra di vantaggio solo nella seconda parte dell’incontro e portare a casa la 15sima vittoria stagionale.

Le altre. Nelle rimanenti 3 partite vincono Demones Ozieri, Carbonia e Klass Coral Alghero. Gli ozieresi espugnano il parquet dell’Astro per 84-94. Sfida che gli uomini allenati da Giangiorgio Cadoni guidano per tutti i 40’ di gara. I padroni di casa rimangono sotto la doppia cifra di vantaggio fino all’intervallo (45-52); nella seconda parte Demones sul +12 al 30’ (57-69) e ultima frazione di gestione. Miglior realizzatore è Masala, con 35 punti. Carbonia, invece, ha la meglio sul Terralba per 68-89. “Miners” che allungano dopo i primi due quarti (36-47 al 20’). Reazione terralbese al rientro in campo dal riposo lungo, con i ragazzi allenati da Tore Colombu che risalgono a -8 (54-62). Nel finale, Carbonia cambia nuovamente passo e chiude sul +21 finale. Miglior realizzatore di giornata è Crobu, del Carbonia, con 28 punti. Infine, vittoria esterna anche della Klass Coral Alghero (4° vittoria di fila) contro il Genneruxi (65-82). Ai cagliaritani non bastano i 22 punti di Angius, top scorer della gara.

