Sono La Casa del Sorriso Su Planu, San Salvatore Selargius e Carbonia le prime tre semifinaliste del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Occorrerà, invece, la “bella” per decretare la quarta squadra a passare il turno tra Atletico Cagliari e Klass Coral Alghero.

Pronostico ribaltato. È del Carbonia che, dopo aver espugnato il parquet della Demones Ozieri in gara 1, chiude i conti in casa, vincendo 91-67. Padroni di casa che allungano sul +11 già nei primi 10’ (27-16). Nel secondo quarto il vantaggio rimane sostanzialmente invariato fino al riposo lungo (44-34 al 20’). Il nuovo break del Carbonia arriva al rientro in campo, fino al +22 (67-45 del 30’). Nell’ultima frazione i “miners” controllano e portano a casa il pass per la semifinale. Miglior realizzatore della gara è Crobu, con 30 punti.

Colpo esterno. Arriva in trasferta, invece, il passaggio del turno per La Casa del Sorriso e San Salvatore. I primi vincono a San Sperate per 60-68. Primi due quarti equilibrati (32-32 al 20’), con il quintetto allenato da Marcello Ibba che passa al comando nella terza frazione di gioco (51-54 al 30’). Nei 10’ finali gli ospiti allungano e portano a casa vittoria e semifinale. Il top scorer della gara è Melis, del Su Planu, con 16 punti. Il San Salvatore, invece, si impone sul parquet del Genneruxi per 56-85. All’intervallo il divario è oltre la doppia cifra (26-40), con i selargini che allungano ulteriormente nella seconda parte (40-68 al 30’) fino al +29 finale. Tra gli ospiti si mette in luce Uda, autore di 23 punti.

Parità. L’Atletico Cagliari fa il colpo esterno sul campo della Klass Coral Alghero (53-57 il finale), pareggia i conti e porta la serie alla “bella”, che giocherà in casa, di sabato prossimo. Grande equilibrio nell’arco dei 40’ di gioco. Ospiti avanti al 10’ (16-17). I padroni di casa rimangono a contatto e all’intervallo chudono avanti (29-28 al 20’). Al rientro lo spartito non cambia, con i cagliaritani a chiudere il parziale sul +2 (36-38) e gli algheresi sempre a contatto. Nel finale ha la meglio la compagine allenata da Pierfrancesco Zurru, che vince con 4 punti di vantaggio. Miglior marcatore di serata Pandori, dell’Atletico Cagliari, con 22 punti personali.

Situazione. Negli incroci di semifinale è già chiara quale sarà la prima sfida; vale a dire quella tra La Casa del Sorriso e Carbonia, mentre il San Salvatore dovrà ancora attendere qualche giorno per conoscere il nome dell’avversaria tra Atletico Cagliari e Coral Alghero.

Playout. Nella seconda giornata vittoria interna di Iglesias, contro Oristano Basket, per 87-74. Il primo quarto si chiude in pareggio (18-18), mentre nella seconda frazione gli iglesienti cercano il primo strappo (43-32 al 20’). Nella ripresa i padroni di casa mantengono un buon margine, portando a casa il successo. Agli ospiti non bastano i 31 punti realizzati da Mauro Deligia. Nell’altra sfida, il Terralba espugna il parquet dell’Astro per 86-89. Padroni di casa avanti al 20’ (43-39), ma ospiti che reagiscono ed effettuano il sorpasso nella terza frazione (61-65 al 30’). Nel finale i terralbesi mantengono il margine di vantaggio e portano a casa la vittoria. Miglior realizzatore è Sassaro, dell’Astro, con 27 punti. Per i terralbesi 25 punti a testa per Martis e Beltrame.

