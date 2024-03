Sotto il segno dei recuperi e dei playoff va in scena l’ultimo weekend di gare prima della pausa pasquale. Il quadro completo delle partite del fine settimana.

Serie B Femminile. Al via i playoff. Domani in campo le prime teste di serie, l’imbattuta Virtus e il Cus Cagliari. Il programma di gara 1 dei Quarti di Finale: Virtus Cagliari-Su Planu, domani ore 18; Cus Cagliari-Chelu Coffee&More Elmas, domani ore 18; Antonianum Quartu-Astro, lunedì ore 21; Mercede Alghero-San Salvatore, domenica ore 18.

Divisione Regionale 1. Ultime sfide della regular season prima della seconda fase. In campo anche la capolista La Casa del Sorriso, alla ricerca della diciottesima vittoria stagionale che varrebbe anche il primato solitario. Weekend dedicato agli ultimi recuperi prima dell’inizio di playoff e playout. Il quadro: Klass Coral Alghero-Atletico Cagliari (2° di Andata), domani ore 18; La Casa del Sorriso Su Planu-Demones Ozieri (4° di Ritorno), domani ore 17; Oristano Basket-Astro (6° di Ritorno), domenica ore 18.30.

Divisione Regionale 2. Ultimi due impegni del primo turno playoff in programma nel girone Sud. Le partite: Carbonia-Basket Mogoro (gara 2, situazione 0-1), domenica ore 20.30; Sinnai-Assemini (gara 3, situazione 1-1), martedì ore 21. Al Nord in campo per la 9° giornata di Ritorno. La capolista Aurea Sassari va a far visita alla New Basket Ploaghe per la nona di ritorno Le gare: CMB Porto Torres-Sennori; New Basket Ploaghe-Aurea Sassari, domani ore 18.30; S. Elene-Basket 90 Masters, domani ore 17.15; Sap Alghero-Santa Croce Olbia, domani ore 19.30; Arzachena Basket-Pallacanestro Nuoro, domenica ore 18. Riposa Nulvi.

