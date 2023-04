Sarà un triello come avrebbe detto Sergio Leone. La quarta posizione vede ormai in lizza solo tre formazioni: Sassari, che si è portata a 32 punti dopo il successo di mercoledì notte contro Trieste; Venezia che ha espugnato Brescia grazie all'ultimo quarto del sassarese Marco Spissu; Brindisi invece è rimasta a 28 dopo la sconfitta di Varese. Va ricordato che negli scontri diretti Devecchi e compagni sono in svantaggio con entrambe le concorrenti, mentre Brindisi vanta il 2-0 su Venezia.

I biancoblù hanno dimostrato di essere in ripresa dopo il calo che è costato le sconfitte di Scafati e Brindisi. Non è ancora il Banco ammirato da gennaio a marzo ma col recupero di Jones e le rotazioni allungate può tornare al top della condizione

Il calendario rimasto è inclemente: trasferta a Bologna domenica, poi chiusura in casa contro Reggio Emilia (la gara più abbordabile) e infine trasferta a Milano. Una vittoria potrebbe non bastare per evitare l'aggancio di Venezia. E a oggi l'accoppiamento con la Reyer sembra quello più probabile e anche – sulla carta – il più rischioso vista la forza della squadra veneziana.

