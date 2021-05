Il Cus Cagliari non perde tempo e in quel di Bolzano si aggiudica per 56-61 la prima gara della serie playout (al meglio delle tre) dell’A2 femminile di basket. Alle 15 di domenica si tornerà in campo, a Sa Duchessa, e le universitarie di coach Xaxa avranno la prima chance di chiudere i conti.

Le cussine partono con un parziale di 0-6, chiudono il primo quarto avanti 10-18 e arrivano poi al giro di boa avanti 19-35, doppiando di fatto le altoatesine grazie a una difesa solida e a un attacco efficace. A inizio terzo il Cus tocca ripetutamente il +21 grazie a Saias e Caldaro, ma poi rallenta e il Bolzano accorcia fino a -10 (38-48 al 30’), ma le cagliaritane non si scompongono e archiviano l’ultimo quarto senza troppi rischi.

Decisive la capitana Striulli (17 punti, 10 rimbalzi e 2 assist), Caldaro (13 punti e 5 rimbalzi) e Ljubenovic (11 punti e 4 rimbalzi).

