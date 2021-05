La nona giornata di C Silver si aprirà alle 18 di domani col match di via Pessagno tra Olimpia Cagliari e San Salvatore, rispettivamente ultimo e penultimo con zero e quattro punti.

Rinviato per problemi all’impianto di illuminazione della palestra di Sennori, il match tra i tori biancoverdi e la capolista Esperia, ancora imbattuta e a punteggio pieno con 16 punti, il doppio di quelli conquistati fin qui dalla squadra di coach Piras. Da ufficializzare la data del recupero, che potrebbe essere fissato per giovedì 27.

Si giocherà infine alle 18 di domenica, a Ploaghe, l’insidioso incontro tra Sef Torres e Teti Aqe, terza e seconda in classifica con 8 e 12 punti.

“Lo scorso fine settimana contro l’Esperia non siamo riusciti a mantenere l’intensità avuta nei primi minuti ed è stata una partita molto complicata, ma non penso che tra noi ci siano 40 punti di differenza - commenta il play sestese Gabriele Marras – La Torres è simile a noi e non sarà una partita facile. Corrono tanto, giocano sempre al massimo dell’intensità e credo che il loro terzo posto in classifica sia più che meritato, ma noi abbiamo voglia di riscattarci e di tenerci stretto il secondo posto”.

© Riproduzione riservata