Nessuno scossone dal torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Nei tre gironi regionali è stato un turno favorevole alle compagini che hanno giocato in casa.

Sud. Nel Girone A la capolista Mogoro sarà in campo oggi sul parquet del Beta Pirri (palla a due ore 21.30) . Alle spalle vittoria del Sinnai, che espugna Serramanna con il punteggio di 61-72. Gara equilibrata in avvio, con la compagine ospite avanti di 2 punti all’intervallo (28-30). Nella seconda parte il quintetto allenato da Tony Atella allunga, vincendo con uno scarto in doppia cifra. Miglior realizzatore della gara è Desogus, del Sinnai, con 22 punti. Vittoria casalinga della Primavera Gonnosfanadiga, contro l’Azzurra Oristano (65-52), che si riscatta così dopo tre sconfitte di fila. Vince, infine, il Genneruxi contro il Marrubiu (69-61), grazie al break decisivo dell’ultimo quarto, dopo tanto equilibrio nel corso dei primi 30’. Nel girone B non si ferma la corsa del Carloforte, vittorioso nel big match di giornata contro il Condor, per 75-69. Match incerto nel corso dei 40’, con i padroni di casa avanti all’intervallo (41-40) e gli ospiti che effettuano il sorpasso al 30’ (55-56). Gli ultimi 10’ vedono il Carloforte trovare il vantaggio che vale la nona vittoria stagionale. Top scorer della gara è Baghino, del Carloforte, con 24 punti. Tra le inseguitrici vittoria sul filo di lana per lo Spirito Sportivo, sul parquet di Assemini, per 61-63. Grande equilibrio nel corso dei 40’, con le due squadre che si alternano alla guida del punteggio. Nel finale la spuntano gli ospiti, mentre i padroni di casa si devono accontentare del miglior realizzatore della gara, Frau con 17 punti. Vincono anche il Poetto Gruppo Ena, per 79-70, contro Carbonia, e Su Planu, contro i Madas Siliqua, per 73-68.

Nord. Con la capolista Aurea che osserva il turno di riposo, da registrare la vittoria del CMB Porto Torres, diretta inseguitrice, contro la S. Elene per 73-45. Nessun problema per la squadra di casa, in controllo per tutta la gara. Vittoria anche della Santa Croce, in casa, contro la New Basket Ploaghe (73-66). Ospiti avanti all’intervallo (29-32), e break olbiese nel terzo quarto, chiuso sul +14 (58-44). La reazione finale della New Basket non basta e la Santa Croce porta a casa la vittoria, trascinata anche dai 19 punti di Monaco. Colpo esterno, infine, della Sap Alghero che batte per 75-77 la Pallacanestro Nuoro.

© Riproduzione riservata