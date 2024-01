Doppia vittoria casalinga nei posticipi della quarta giornata di ritorno del Girone A del campionato di Divisione Regionale 2 di basket.

Il Sinnai risponde ai successi della capolista Mogoro e del Basket Quartu, ora superata in seconda posizione in classifica, superando il Genneruxi per 76-66. Sfida combattuta, guidata dai padroni di casa, allenati da Tony Atella, sin da metà gara (35-27). Nella seconda parte i sinnaesi riescono a tenere il vantaggio, chiudendo sul 76-66 finale. Sinnai, alla nona vittoria stagionale, ha potuto contare sui 16 punti messi a referto da Ibba.

Nella seconda sfida, invece, vince il Beta, contro la Polisportiva Gonnosfanadiga, per 82-63. Vittoria meritata dai padroni di casa nell’arco dei 40’ di gioco. Per i pirresi è la seconda vittoria in campionato, grazie al quale agganciano Marrubiu in penultima posizione nel girone.

