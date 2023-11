Scossone in classifica nel torneo di Divisione Regionale 1. Con l’omologazione ufficiale delle partite della settima giornata di andata si sono ribaltati i risultati del campo di ben 3 sfide. Coinvolte le ormai ex capolista San Salvatore Selargius e La Casa del Sorriso Su Planu, e la Demones Ozieri. Sul campo tutte e tre avevano vinto: il San Salvatore contro l’Atletico Cagliari (76-61), il Su Planu contro Carbonia (88-73) e Ozieri a Terralba (70-80). Però, al momento del vaglio del Giudice Sportivo è arrivata la sconfitta 20-0 per tutte e tre. Motivo? La mancata presenza del numero necessario di atleti di categoria giovanile (nati nel 2004 e seguenti), come indicato nelle DOAR (le Diposizioni Organizzative Annuali Regionali). Situazione emersa dopo oltre un mese dall’inizio della stagione, dopo il ricorso presentato da Carbonia dopo la partita con Su Planu.

Nel caso di San Salvatore e Demones, che hanno presentato a referto un roster composto da 12 giocatori, i giovani sarebbero dovuti essere 4; invece, i selargini avevano 2 under, mentre gli ozieresi 3. Il Su Planu, invece, con 11 giocatori a referto avrebbe dovuto schierare 3 under, anziché 1 come avvenuto.

Dopo questi provvedimenti la classifica cambia drasticamente. Il Carbonia vola in testa alla classifica con 12 punti, due in più della coppia San Salvatore-La Casa del Sorriso. Demones, invece, risucchiata nelle parti basse e raggiunta proprio da Terralba a quota 4. Intanto, nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro tra federazione e società per fare il punto sulla situazione.

