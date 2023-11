È il tandem composto da San Salvatore Selargius e La Casa del Sorriso Su Planu alla guida del torneo di Divisione Regionale 1 di basket dopo la settima giornata di andata.

La coppia. Il duo selargino approfitta del turno casalingo per proseguire la corsa in testa. La Casa del Sorriso si impone nello scontro diretto contro Carbonia per 88-73. Era il big match di giornata, che ha visto i padroni di casa comandare nel punteggio sin dai primi due quarti (49-43 al 20’). Nella ripresa il break decisivo che ha portato il divario sopra la doppia cifra (73-61 al 30’) e gestione finale. Il San Salvatore, invece, batte l’Atletico Cagliari per 76-61. Padroni di casa avanti nelle prime due frazioni, senza però riuscire a raggiungere la doppia cifra di margine (23-15 al 10’ e 41-35 al 20’). Equilibrio che prosegue anche nella terza frazione (57-52 al 30’) e break decisivo sul finale di gara. È del San Salvatore il miglior realizzatore di giornata, Tufo con 20 punti.

Colpi esterni. Ritorna alla vittoria la Demones Ozieri, che espugna il parquet del Terralba per 70-80. Quintetto ospite costantemente avanti nell’arco dei 40’, con il massimo vantaggio registrato a fine terzo quarto (59-71 al 30’). Miglior realizzatore della gara è Pilo, della Demones, con 28 punti. Corsara anche la Klass Basket Coral Alghero sul campo del Basket Iglesias (73-84 il finale). Prima parte di gara condotta dai padroni di casa (22-19 al 10’ e 45-34 al 20’). Reazione algherese nella ripresa: l’aggancio arriva al 30’ (59-59), il sorpasso nell’ultima frazione. Grande prestazione di Sahud, della Coral, con 41 punti.

Aggancio. Vittoria che permette di posizionarsi a centro classifica quella dell’Astro contro il San Sperate (77-72). Ospiti che guidano il punteggio, seppur di poco, nei primi tre quarti (17-18 al 10’, 35-37 al 20’ e 51-55 al 30’). La bella reazione degli ultimi 10’ permette al quintetto di casa di agganciare e passare gli avversari, grazie anche ai 28 punti firmati da Matteo Sassaro.

