Proseguono appaiate in vetta alla classifica del torneo di Divisione Regionale 1, La Casa del Sorriso Su Planu e il San Salvatore, entrambe vittoriose nei loro impegni della nona giornata di ritorno.

La coppia. Netta la vittoria del San Salvatore nella trasferta di Carbonia (53-85 il finale). Il quintetto allenato da Fabrizio Asunis, così, riscatta la sconfitta subita tra le mura amiche nel corso del girone di andata. Selargini che partono forte e volano sul +17 nei primi 10’ (16-33). Il divario si allarga nel secondo quarto fino al 31-52 del 20’. Al rientro gli ospiti controllano e, nell’ultima frazione, allungano ulteriormente. Miglior realizzatore di giornata è Zedda, del San Salvatore, con 29 punti. La Casa del Sorriso risponde vincendo in casa contro il Terralba, presentatosi per l’occasione con diverse assenze, per 79-64. Su Planu avanti nei primi due quarti (45-36 al 20’). Vantaggio che va sopra la doppia cifra nella terza frazione, chiusa sul +18 (67-49). Negli ultimi 10’ i padroni di casa gestiscono la situazione portando a casa la vittoria. Miglior realizzatore è Pani, del Terralba, con 19 punti.

Gli inseguitori. Non molla la presa anche l’Atletico Cagliari, terzo, che si impone contro Iglesias per 75-60, al termine di 40’ sempre condotti. Cade, invece, il Genneruxi, di misura, sul parquet del San Sperate (92-90 il finale). Ospiti che conducono fino alla doppia cifra nel corso dei primi due quarti (41-51 al 20’). I padroni di casa, però, iniziano a rosicchiare punti nel corso del terzo quarto, andando al 30’ sul -1 (65-66). Ultimi 10’ di grande equilibrio, decisa negli ultimi secondi. Agli ospiti non bastano i 26 punti realizzati da Angius, mentre tra i padroni di casa spiccano i 20 della coppia Porcu-Dessì. Vince anche la Demones Ozieri, contro l’Oristano Basket (89-75). Equilibrio all’intervallo (41-38), la compagine allenata da Giangiorgio Cadoni attua il break decisivo nella terza frazione, chiusa sul 64-49. Tra gli ozieresi da segnalare i 25 punti di Masala. Bel successo, infine, della Klass Coral Alghero, vittorioso al termine di una partita combattuta, contro l’Astro per 97-84. Agli ospiti non basta l’ottima prova di Sassaro, autore di 26 punti.

