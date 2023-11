Rimane il terzetto composto da Carbonia, San Salvatore Selargius e La Casa del Sorriso Su Planu in testa alla classifica del torneo di Divisione Regionale 1.

Trio. In attesa delle decisioni federali sulla partita sospesa contro la Coral Alghero, il Carbonia rimane imbattuto battendo la Demones Ozieri per 96-77. I padroni di casa allungano nelle prime due frazioni, fino al +18 dell’intervallo (52-34). Nella ripresa i “miners” rimangono costantemente avanti (77-54 al 30’) e controllano gli ultimi 10’. Il miglior realizzatore è Crobu, del Carbonia, con 24 punti. Rimane appaiato il San Salvatore che supera la Klass Coral Alghero (76-72 il finale). Ospiti sul +5 nei primi 10’ (16-21). La reazione selargina non tarda ad arrivare e il parziale si ribalta al 20’ (39-29). Sulla stessa linea la terza frazione, chiusa sul +20 per i gialloneri (64-44). Negli ultimi 10’ gli algheresi cercano la rimonta, fino al -4 finale (parziale di 12-28). È della Coral il top scorer di serata, Sahud, con 28 punti. Bella vittoria de La Casa del Sorriso Su Planu contro l’Atletico Cagliari (89-72). Su Planu che comanda nell’arco dei 40’, incrementando il vantaggio con il passare dei minuti (24-16 al 10’, 46-35 al 20’ e 67-44 al 30’). Nella compagine allenata da Marcello Ibba ben 6 elementi in doppia cifra; migliori realizzatori Simbula (Su Planu) e Scanu (Atletico) con 15 punti.

Le inseguitrici. Il gruppo di testa perde il San Sperate. Assente Porcu, perde sul parquet dell’Oristano Basket (63-57). Per gli oristanesi è la prima vittoria stagionale. Ospiti che guidano in avvio (25-29 al 20’). I padroni di casa reagiscono in avvio di ripresa e ribaltano il risultato (49-42 al 30’). Nel finale il tandem Caputo-Deligia (18 punti per entrambi alla fine) trascina i suoi al successo. Terza vittoria stagionale di Iglesias che batte l’Astro per 85-83. Iglesienti che controllano la gara per 30’ (+ 19 sul 75-56), subiscono il ritorno ospite nell’ultimo quarto, ma riescono a portare a casa la vittoria. Il migliore è Gaspardini, dell’Iglesias, con 25 punti.

Corsari. L’unico colpo esterno della giornata è firmato dal Genneruxi, che espugna il parquet della Saab Terralba per 62-78. Il quintetto allenato da Nicola Massa cerca di allungare nei primi due quarti, ma i terralbesi rimangono in scia (24-30 al 20’). Equilibrio nel punteggio anche nel terzo quarto (47-51 al 30’). Il break decisivo arriva negli ultimi 10’, fino al +16 finale. Il miglior realizzatore della gara è Martis, con 24 punti, mentre nel Genneruxi risaltano i 20 punti del duo Angius-Casula.

