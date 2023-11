È il terzetto formato da San Salvatore Selargius, Carbonia e La Casa del Sorriso Su Planu a prendere il largo in vetta alla classifica del campionato di Divisione Regionale 1.

Il trio. Con la sconfitta dei “miners” e la doppia vittoria delle due squadre selargine sono 3 le squadre in testa con 5 vittorie. Carbonia perde di misura sul parquet dell’Atletico Cagliari (82-80), al termine di una gara nel quale è andata sul -18 a fine primo quarto (31-13); nelle successive tre frazioni il recupero (46-34 all’intervallo e 64-56 al 30’), senza riuscire però a ribaltare il risultato. Nell’Atletico da segnalare la grande prova di Terrosu, autore di 28 punti. Colpi esterni, invece, per San Salvatore e La Casa del Sorriso Su Planu. I primi vincono a Ozieri, contro la Demones, per 73-78. Grandissimo equilibrio nell’arco dei 40’, con il quintetto allenato da Fabrizio Asunis che chiude avanti, seppur di poco, tutti i parziali. Alla Demones non bastano i 25 punti firmati da Masala. Su Planu, invece, ha la meglio sul San Sperate per 76-81. L’avvio è dei ragazzi di Marcello Ibba (18-29 al 10’) che mantengono il divario anche nella seconda frazione (37-48 al 20’). Nella ripresa i “gherreris” cercano di ricucire lo strappo, senza riuscire nell’aggancio. Top scorer della gara è Porcu, con 30 punti, mentre ne La Casa del Sorriso ben 5 uomini chiudono in doppia cifra (il migliore Melis con 15).

Larghe vittorie. Nelle rimanenti tre gare successi delle squadre di casa. L’Astro batte 96-42 l’Oristano Basket, chiudendo la gara, di fatto, già all’intervallo (53-23 al 20’). Il miglior realizzatore è Sassaro, con 26 punti. La Klass Coral, invece, supera Terralba per 90-59. Ospiti che rimangono in scia fino al 20’ (43-37), per poi subire un primo break al rientro dalla pausa lunga (67-50 al 30’) e cedere definitivamente sotto i colpi di Sahud (per lui 34 punti finali) e compagni nell’ultima frazione. Chiude il quadro delle sfide la bella vittoria del Genneruxi (terza di fila) contro Iglesias (82-56). Divario “scavato” tra primo e secondo quarto (28-10 al 10’ e 54-25 al 20’) e consolidato nella seconda parte. Miglior realizzatore del match è Angius con 18 punti.

