Dopo la terza giornata di andata è la coppia San Salvatore – Carbonia al comando, imbattuta, del torneo di Divisione Regionale 1 di basket.

Il tandem. San Salvatore e Carbonia sfruttano al meglio il turno casalingo. I selargini si impongono contro l’Astro per 91-59, al termine di una gara sempre al comando, con grande autorità. Sin dall’avvio il quintetto allenato da Fabrizio Asunis porta il vantaggio sopra la doppia cifra (30-16 al 10’). Prima dell’intervallo ulteriore allungo (48-29), consolidato nella seconda parte di gara (71-46 al 30’). Il miglior realizzatore è degli ospiti, Dore con 17 punti. Carbonia, invece, insegue per i primi due quarti ma poi ha la meglio sul Genneruxi (79-70 il finale). Cagliaritani che partono forte (16-23 al 10’) e vanno sul +15 all’intervallo (30-45). Nella ripresa viene fuori la squadra di casa e, trascinata da Crobu e Deliperi (a fine gara rispettivamente 24 e 23 punti), si riporta sotto al 30’ (60-61) Il sorpasso, decisivo per le sorti della gara, arriva nell’ultimo quarto. È del Genneruxi il top scorer della serata, Casula con 35 punti.

Inseguitori. Alle spalle delle due battistrada un gruppo di 4 squadre: Demones e Su Planu, che hanno incassato la prima sconfitta stagionale, raggiunte da San Sperate e Atletico Cagliari. Grande protagonista quest’ultima, che ha superato Ozieri al termine di una gara combattuta. Dopo l’equilibrio del primo quarto (18 pari), il quintetto allenato da Pierfrancesco Zurru prende la testa poco prima dell’intervallo (36-31 al 20’) e la mantiene nel terzo quarto (57-54 al 30’). Nell’ultimo gli ozieresi rimangono in scia, ma l’Atletico continua a mantenere il vantaggio e porta a casa la partita. Miglior realizzatore della gara è Pilo, con 25 punti. Su Planu, invece, è sconfitto sul parquet della Coral Alghero (85-63). Prima gioia stagionale per gli algheresi. Equilibrio fino all’intervallo (43-41). Nel terzo quarto l’allungo dei padroni di casa (65-48 al 30’), consolidato poi negli ultimi 10’. Per la Coral da segnalare i 23 punti di Sahud. Sorride il San Sperate, corsaro a Iglesias (69-83). Gli ospiti conducono le “danze” sin dalla prima frazione, andando sopra la doppia cifra di vantaggio nel terzo quarto (49-63), e mantenendola fino alla sirena finale. Top scorer della gara è Gaspardini, con 26 punti.

Derby. È il Terralba a imporsi nella sfida tra le oristanesi. La compagine allenata da Tore Colombu, alla prima vittoria stagionale, supera l’Oristano Basket per 69-54. Terralbesi sempre avanti nel punteggio (41-28 al 20’), con l’allungo decisivo firmato nel terzo quarto. Miglior realizzatore della gara è Martis, con 25 punti.

