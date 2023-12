Sono i successi in trasferta a saltare all’occhio dopo la nona giornata di andata del torneo di Divisione Regionale 2 di Basket. in vetta sempre la coppia Carbonia-La Casa del Sorriso Su Planu.

Il tandem. Su Planu e Carbonia vincono rispettivamente sui parquet di Terralba e San Salvatore Selargius. Il quintetto allenato da Marcello Ibba supera quello terralbese per 53-74 al termine di una gara autorevole e condotta nell’arco dei 40’. Dopo un sostanziale equilibrio nel primo quarto (15-19), infatti, il divario arriva in doppia cifra nel corso della seconda frazione (27-44 al 20’). Vantaggio consolidato anche nella seconda parte di gara, grazie anche alla buona vena realizzativa di Simbula, autore di 20 punti. I “miners”, invece, superano i selargini per 56-67. Grande equilibrio nei primi 30’ di gioco (30-29 al 20’ e 45 pari al 30’). Negli ultimi 10’ Carbonia, però, attua il break decisivo che vale vittoria e primo posto in cassaforte. Il miglior realizzatore della gara è Tufo, del San Salvatore, con 22 punti.

L’inseguitrice. A “rimorchio” delle prime due ecco l’Atletico Cagliari, alla quarta vittoria di fila, stavolta sul campo del Basket Iglesias, per 79-93. Ospiti sul +8 già al 10’ (18-26); nel secondo quarto la reazione dei padroni di casa che ritornano fino al -2 (40-42 all’intervallo). Nei secondi 20’ nuova progressione dell’Atletico, fino al +14 finale. Miglior realizzatore è Pandori, dell’Atletico, con 27 punti.

Le altre. Alla quarta vittoria di fila è anche la Klass Coral Alghero, vittoriosa sul campo dell’Astro per 89-100. Sfida equilibrata nei primi 20’ (25-24 al 10’ e 43-45 al 20’). Nella seconda parte comincia l’allungo algherese (65-75 al 30’), completato nell’ultima frazione. Grande protagonista della gara è Sahud, con 34 punti. Netto successo esterno, invece, della Demones Ozieri sull’Oristano Basket (61-90). Partita già indirizzata all’intervallo, con gli ozieresi sul +22 (31-53). È degli oristanesi il top scorer della gara, Mauro Deligia con 23 punti. A chiudere, infine, la bella vittoria del Genneruxi contro il San Sperate, per 83-49. Cagliaritani sul +12 all’intervallo (33-21) e allungano in maniera decisiva nella terza frazione (57-36 al 30’). Nel Genneruxi, a fine gara, è Casula il migliore, con 17 punti personali.

